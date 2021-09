Vereador Sávio indica e prefeitura recupera ruas do bairro Cidade Nova

Atendendo ao apelo da população do bairro Cidade Nova, o vereador Sávio visitou os moradores com o objetivo de reunir as demandas apresentadas por eles e levá-las aos órgãos competentes. Após reuniões e diálogo com os gestores, principalmente da Emurb, Sérgio Ferrari, o vereador celebrou as indicações que foram atendidas pelo órgão na comunidade.

“Vejo que a prefeitura tem atuado em todos os bairros e isso me deixa muito contente. Mas, é importante destacar o nosso trabalho parlamentar na busca de melhorias a partir de sugestões da comunidade. Ou seja, uma grande união em favor da população”, externou o vereador.

Sávio também agradeceu por mais uma indicação atendida. “Não posso deixar de enaltecer a grande abertura do amigo e presidente da Emurb, Ferrari, que está sempre pronto para atender as demandas que nós apontamos. Isso mostra que a gestão está focada nas melhorias para o povo”, celebrou.

O parlamentar lembrou ainda que o seu mandato está a disposição de todas as comunidades na busca de soluções estruturantes. “Quem desejar falar conosco, basta mandar mensagem nas redes sociais, que estamos sempre atentos aos chamados da população”, finalizou.

Por Marcos Simões