As conversa para chegar ao nome

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O governador Belivaldo Chagas (PSD) mantém absoluto silêncio sobre conversas que provavelmente estejam acontecendo para tratar sobre a escolha do seu sucessor nas eleições de 2022. Belivaldo tem participado de atos de ordens de serviços e de visitas a obras em andamento, sempre acompanhado de políticos que integram a base aliada, principalmente lideranças políticas, prefeitos, deputados, vereadores e até mesmo um ou outro nome posto à disposição do bloco para ser o indicado. Tudo acontece de forma discreta, sem excesso que denote preferência, dentro do respeito a uma decisão que terá de representar o interesse da maioria.

Belivaldo Chagas também tem recebido prefeitos de municípios, acompanhados de auxiliares e lideranças, com o objetivo de discutir necessidades de cada cidade, em que precise da ação do Estado. E tem atendido a todos dentro dos limites de financiamento das obras solicitadas, porque está no seu projeto uma administração participativa, sem tom partidário. A Eles sempre reserva um momento para tratar sobre política, porque o assunto não pode faltar quando estão à mesma mesa os que exercem mandatos ou acompanham questões de interesses eleitorais. É natural que aconteça. Entretanto, pelo menos é o que revelam alguns assessores municipais que estiveram com o governador, ele não cita nomes e nem demonstra interesses.

Entretanto, já se tornou comum nestes momentos de bate papo político, Belivaldo ouvir a promessa de que “o candidato que o senhor indicar também será o meu”. Essa confidência anima e dá até para imaginar que será tudo resolvido em plena paz. Mesmo assim, o governador vai reunir todas as lideranças e candidatos que integram a base aliada, para ouvir cada um e decidir qual o nome para a sucessão, com apoio integral da aliança que o elegeu em 2018. Edvaldo Nogueira e Fábio Mitidieri aparecem como os mais prováveis, mesmo sem esquecer o deputado federal Laércio Oliveira e Ulices Andrade.

O Partido dos Trabalhadores já não integra mais a base, embora não tenha sido afastado e nem pedido para sair. Aparenta que está lá e cá, mas na verdade já tem candidato próprio ao Governo, senador Rogério Carvalho, e mantém conversas com objetivo de formar um bloco, cuja composição natural demonstra ser com o PSB. Rogério ainda aparece pouco, mas está trabalhando com intensidade para a formação de um grupo coeso para ir à disputa nas eleições de 2022, como a oposição mais severa ao Governo do qual integrou, ainda faz parte, e foi eleito com apoio de todos os seus memros, embora isso não seja motivo para o partido deixar de lhe apresentar como pré-candidato à sucessão estadual.

Provavelmente, no final de outubro o nome escolhido pela base aliada será anunciado, o PT também oficializa Rogério Carvalho e outros partidos devem lançar nomes. O próximo ano vai se iniciar com a atuação dos pré-candidatos à busca do eleitorado, mesmo que o registro da candidatura se inicie em julho e conclua dia 02 de agosto. A perspectiva é que até lá muita coisa pode mudar…

Pesquisas confundem

Uma avaliação sobre candidaturas às eleições de 2022, feita pelo Instituto França, é um show de crioulo doido. O mínimo de possibilidades para alguns nomes e um distância grande para outros que podem disputar o pleito.

*** Quem acompanha de perto a política de Sergipe neste momento, sente que essas pesquisas exibem exatamente o avesso do que todos pressentem, lógico com 0,1% de possibilidade.

*** O cenário é outro em qualquer circunstância…

Análise objetiva

Um parlamentar experiente, que avalia pesquisas políticas por segmentos, acha que a avaliação do Instituto França é uma referência neste momento e que precisa ser vista sem paixões.

*** Diz que “uma coisa é a opinião de prefeitos e lideranças políticas em relação ao nome que eles defendem, outra é do eleitorado quando ouvido”.

*** Contou que recebeu um eleitor em seu gabinete para tratar sobre a Petrobras e ouviu dele a frase: “nunca vi Edvaldo Nogueira, mas voto nele para governador”.

Estratégia política

O parlamentar, que integra a base aliada, admite que o governador Belivaldo Chagas é extremamente competente na estratégia política e saberá conduzir o processo com maestria.

*** Acrescenta que o governador está em silêncio, mas observa tudo que está acontecendo, ouve muito e sabe decidir no momento exato.

Gracinha assume

A ex-prefeita de Itaporanga D’Ajuda, Gracinha Garcez (PSD), já foi diplomada pelo TRE e assume o lugar de Diná Almeida (Podemos) já na próxima segunda-feira.

*** Mesmo assim, a presidente do Podemos em Sergipe, delegada Daniele Garcia, diz que vai lutar até o fim para que o suplente do seu partido assuma mandato.

Situação idêntica

Apenas para botar areia no feijão, um parlamentar lembrou: “O vereador Sargento Vieira, após a morte do vereador Jason (PDT), tomou posse igualzinho a Gracinha, rápido”!

*** Acrescentou que “uma semana depois o PDT pediu o mandato e o TRE tirou o sargento Vieira, que havia assumido, e pôs o vereador Heliomarto. O caso é recente”.

Censura à imprensa

O ex-deputado federal Mendonça Prado critica: “os poderes estão funcionando sem nenhum óbice, a imprensa atua sem censura e todos os cidadãos opinam e expressam o pensamento sem qualquer empecilho”.

*** – Apesar disso, Bolsonaro é taxado de antidemocratico e a bolsa é invadida em plena luz do dia. Alguma coisa está fora da ordem, disse.

*** Triste Mendonça defende a censura da imprensa…

Rogério e Heinze

O senador Rogério Carvalho (PT) preocupa-se muito com a forma como o senador Heinze promove a desinformação.

*** – Em se tratando de saúde pública, tal comportamento resulta em dúvidas para a população, favorece o aumento do contágio e número de mortes, diz.

Ainda não pontuou

Perguntado por que ainda não havia pontuado como pré-candidato a presidente da República, o senador Alessandro Garcia (Cidadania) considerou que as pesquisas são um retrato do momento.

***- A pré-candidatura foi lançada há poucos dias. A hora é de apresentar perfil e propostas, colaborando nessa construção de terceira via, explicou.

Única oposição

Sobre o Cidadania em Sergipe, Alessandro diz que o partido segue estruturando os diretórios e mobilizando possíveis candidatos para 2022.

*** Com detalhe: “além de exercer o papel de única oposição ao grupo do Governo”.

Salão da mobilidade

O deputado estadual Luciano Bispo (sem partido) está em São Paulo, onde permanece até amanhã, participando do Salão da Mobilidade Elétrica e Cidades Inteligentes.

*** O salão expõe o avanço dos veículos elétricos, que é tema importante para o Brasil e todos os seus Estados.

Daniel sem dúvida

O presidente regional do PT, deputado federal João Daniel, admitiu ontem que “campanha é coisa de louco, todo dia tem problema”.

*** Disse que o candidato ao Governo pelo partido, Rogério Carvalho, conversa muito, mas não revela nomes e aconselha que esses seus contatos se mantenham na base aliada.

*** – Não tenho dúvida que Rogério Carvalho será o governador, disse.

Surpresa para federal

João Daniel disse ainda que o PT trabalha para eleger três deputados federais, mesmo com a regra atual e cita que ele é candidato à reeleição, com Márcio Macedo e Eliane Aquino também disputando o mesmo mandato.

*** Mas surpreendeu a anuncia que o PT terá uma grande surpresa para ser candidato a Federal: “o nome será revelando adiante, mas é um grande político de Itabaiana”.

*** De Brasília chega informação de que Márcio Macedo não será candidato, porque vai trabalhar na coordenação de Lula a presidente.

Fábio e Edvaldo

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) declara nas redes que ele e o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) “somos amigos desde que iniciei na vida pública em 2008”.

*** – Estive ao seu lado em todas as suas eleições e tenho certeza que continuaremos unidos por muito tempo. Sempre tivemos respeito, carinho e admiração mútua, disse.

Jackson sem exclusividade

Como anunciou esta coluna, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) reafirmou, em entrevista a Narciso Machado, que vai disputar o cargo de deputado federal pelo PSD, partido liderado pelo governador Belivaldo Chagas.

*** À coluna Jackson disse ainda, no mesmo dia, que votaria em Lula para presidente.

*** Ontem, Fábio Mitidieri elogiou: “Seja vem-vindo, meu amigo Jackson Barreto”. E acrescentou: “A família PSD o recebe de braços abertos. Nos 10 anos do nosso partido, sua filiação engrandece ainda mais os nossos quadros”.

Um giro pelas redes

Revista Fórum – Dono de TV retransmissora da Globo é condenado por lavar dinheiro para José Serra.

Francisco Castro – Depois de detonar senador bolsonarista na CPI, Renan Calheiros detona bolsonaristas em entrevista a jornalistas na CNN Brasil.

Carta Capital – Após mais de um ano, mi nisto Fux retoma audiências públicas sobre ‘juiz de garantias’.

Metrópoles – Ex-assessor de Pazuello vira réu por suspeita de estupro de vulnerável contra parente.

Diz Junio – Apesar da atual crise financeira, mercado da maconha medicinal já movimentou mais de R$ 20 milhões em 2021 no Brasil.

Paulo Paim – O Congresso precisa derrubar o veto nº 48 ao PL 12, que permite a quebra temporária de patentes de vacinas contra a Covid-19.

Portal Terra – Banco Central avisa que o limite para operações noturnas com Pix começa em 04 de outubro.

Metrópole – Preocupado com crise hídrica, Jair Bolsonaro pede para população evitar o uso de elevador, apagar luzes e tomar banho gelado.