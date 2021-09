Autor dos disparos contra delegado de SE estava em prisão domiciliar na BA

O autor dos disparos contra o delegado Marcelo Hercos, identificado como Wellington de Carvalho Bispo, que foi preso nessa quinta-feira (23), em Salvador (BA), estava em prisão domiciliar quando veio para Aracaju, praticou o estelionato e feriu o servidor da Polícia Civil de Sergipe. O investigado foi preso pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), da polícia baiana, e está custodiado na Bahia, de onde será recambiado para Sergipe.

O delegado-geral, Thiago Leandro, explicou que logo no início das investigações foi identificado que o grupo criminoso não era de Sergipe. “Desde o fato, nós percebemos que eles não eram da região, porque o veículo adentrou uma rua sem saída. Era uma rua larga, porém que tinha o término em um condomínio residencial e também na obra de um shopping. Ali foi possível perceber que os criminosos não seriam da capital sergipana”, detalhou.

Thiago Leandro revelou que imagens de câmeras de segurança identificaram a prática recorrente de estelionato. “Wellington estava em prisão domiciliar, mas imagens do 23 de agosto mostram trocando moeda falsa por dinheiro verdadeiro. Já o que continua foragido, não esteve em Aracaju, e o papel dele foi o de locação de veículos que são utilizados no crime. Ainda precisamos encontrar a pistola, já que os próprios comparsas declararam que a arma estava nas pernas de Wellington”, acrescentou.

O delegado-geral agradeceu a atuação de todas as forças de segurança pública no andamento das investigações. “Agradecemos à Polícia Militar pela eficiência e persistência até a manhã do dia seguinte, onde se conseguiu prender dois dos autores que estavam na região litorânea. Também tivemos o apoio imediato da Polícia Federal, que disponibilizou a equipe de perícia técnica e identificação criminal para auxiliar a nossa perícia, assim com a Polícia Rodoviária Federal, que nos ajudou na realização de barreiras tentando evitar a fuga deles”, concluiu.

