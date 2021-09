Samuel é homenageado e recebe Medalha 100 anos do CBM

O deputado estadual Capitão Samuel, foi agraciado nesta quinta-feira, 23, com a medalha alusiva aos 100 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE). A honraria foi entregue pelo comandante-geral da instituição, coronel Alexandre José Alves Silva, durante visita a Assembleia Legislativa.

Conforme o comandante, a entrega da medalha consiste num reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo deputado em parceria ao longo dos anos. A medalha foi criada por meio do Decreto Estadual nº 40.917 e visa homenagear instituições e personalidades, entre civis e militares, pelos relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros e à sociedade.

“Sinto-me honrado em ser agraciado com a medalha de 100 anos do Corpo de Bombeiros, no primeiro dia de retorno à Assembleia Legislativa, após tratamento de saúde, onde fiquei muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho, na melhoria da instituição, na melhoria dos homens e mulheres do fogo, que tanto servem à sociedade e me sinto lisonjeado com a homenagem que recebi. A Assembleia Legislativa e nós, deputados estaremos sempre prontos para atender as demandas desses guerreiros, que lutam pela nossa segurança” afirmou o parlamentar.