Com previsão de chuva para as próximas 48 horas, Defesa Civil  de Aracaju mantém estado de alerta

A partir de aviso emitido pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), está em atenção para a possibilidade de chuva moderada nas próximas 48h, na capital.

No início da manhã desta sexta-feira (24), a Defesa Civil de Aracaju emitiu um alerta através do serviço SMS 40199, para que a população redobre o estado de atenção, especialmente nas áreas de risco. Além do aviso emitido aos mais de 50 mil números telefônicos cadastrados, o órgão monitora a instabilidade e possíveis impactos que venham a ocorrer.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que a Prefeitura de Aracaju atua de maneira estratégica, com ações integradas, para minimizar os possíveis transtornos.

“Realizamos o monitoramento da instabilidade e das áreas mais vulneráveis aos possíveis impactos da chuva. Estamos em atenção aos chamados que possam surgir através do serviço emergencial 199, que funciona 24h para atendimento às demandas da população”, frisou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, com base no monitor de intensidade de chuva, o acumulado nas primeiras sete horas da manhã foi de 14 mm. “Não houve registro de ocorrências, até o momento. Dedicamos especial atenção às áreas de risco e indicamos que a população nos acione imediatamente diante de possíveis situações de anormalidade”, ressaltou.

A Prefeitura de Aracaju possui um sistema de monitoramento climático que otimiza o trabalho das equipes operacionais da gestão municipal diante das ocorrências de chuvas, ventos fortes ou demais instabilidades causadas por fenômenos naturais ou situações adversas.

Essa ferramenta pode ser acessada pela população a partir do site da Prefeitura (aracaju.se.gov.br), clicando no ícone ClimAju, exposto na página principal. Para facilitar o acesso às informações, a página do sistema conta com cinco abas – mapa, clima, gráficos, estação e câmeras -, nas quais são expostas, em detalhes, informações como temperatura, umidade, velocidade do vento, pressão do ar.

Além de oferecer informações atualizadas sobre volume de chuva e velocidade do vento, também é possível acessar imagens ao vivo de câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade.

O serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativos de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que possam ocorrer.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

