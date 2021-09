Covid-19: Aracaju vacinará adolescentes de 14 anos e aplicará dose de reforço

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na nesta sexta-feira, 24, mais uma fase da vacinação contra a covid-19 em Aracaju, com a inclusão dos adolescentes de 14 anos no calendário municipal, a partir de segunda-feira, 27. Pelas redes sociais, o gestor informou também que, nesta etapa, a Prefeitura aplicará o reforço em pacientes com alto grau de imunossupressão, de 50 a 59 anos, que tenham tomado a segunda dose há mais de 28 dias. Além disso, a gestão realizará, ainda, o Dia D para repescagem acima de 18 anos, neste sábado, 25. A vacina estará disponível nos pontos fixos e no Parque Governador Augusto Franco, o Parque da Sementeira.

“Como tenho dito: chegando a vacina, ela vai para o braço da população. Por isso, a partir de segunda-feira, iremos avançar para uma nova fase e vacinaremos os adolescentes de 14 anos. Além disso, a partir de segunda, também, as pessoas que são imunocomprometidas, de 50 a 59 anos, receberão a dose de reforço. Estas pessoas terão à disposição sete pontos fixos e o drive da Sementeira. Outra novidade é que neste sábado, dia 25, realizaremos o Dia D da repescagem para alcançar o maior número da população que ainda não tomou a primeira dose. Estamos fazendo um grande esforço para vacinar toda a população e precisamos contar com a colaboração dos aracajuanos”, destacou o prefeito.

Pelo cronograma, tanto os adolescentes de 14 anos quanto os imunossuprimidos poderão receber a vacina de segunda-feira, 27, até sexta-feira, dia 1º. Para este público, o imunizante estará disponível em sete pontos fixos, das 8h às 16h. São eles: Estação Cidadania (Bugio); UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); e Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao Terminal DIA).

Nestes locais, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa ou dos pais.Também será possível ter acesso ao imunizante no Parque da Sementeira, das 8h às 17h. É preciso se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.

Para receber o reforço, os cidadãos de 50 a 59 anos, com alto grau de imunossupressão, devem ter tomado a segunda dose há mais de 28 dias. Fazem parte do grupo de imunossuprimidos as pessoas que estão em tratamento quimioterápico, que tenham feito transplante de órgão sólido (rim, coração, fígado e pulmão), pessoas vivendo com HIV/Aids, pacientes em hemodiálise, pessoas que tenham Imunodeficiência Primária Grave, pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (Artrite Psoriática, Esclerose Múltipla, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Crohn, Retocolite ulcerativa).

Dia D

Para alcançar toda a população acima de 18 anos com a primeira dose da vacina, a Prefeitura também realizará o Dia D da repescagem neste sábado, dia 25. A vacinação ocorrerá em sete pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Dona Jovem (Bairro Industrial); UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário) Externato São Francisco (Suissa); Faculdade Pio X (Jabotiana); UBS Augusto Franco (Augusto Franco); UBS João Bezerra (Areia Branca) e auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (Siqueira Campo).

Aracaju já imunizou até o momento 478.760 pessoas com a primeira dose, o equivalente a 84% da população a partir de 12 anos.

Foto Marcelle Cristinne/PMA