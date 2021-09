A Polícia Civil informa que, conforme boletim médico do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), o delegado Marcelo Hercos está mantendo evolução satisfatória em seu quadro clínico.

De acordo com as informações de Huse, o delegado permanece internado na UTI, sedado e em ventilação mecânica. Com a melhora observada, foi possível diminuir a infusão de medicamentos vasopressores.

O Huse informou que, mesmo diante da melhora no quadro clínico, não há previsão de alta médica da UTI.

Fonte: SSP/SE