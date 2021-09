Deputada Gracinha Garcez focará mandato nas políticas de inclusão social

A deputada estadual Maria das Graças (Gracinha Garcez) tomará posse na próxima segunda-feira, 27, na Assembleia Legislativa. Já diplomada pelo TRE, ela obteve 16.179 mil votos. Gracinha assume após a cassação do mandato da deputada estadual Diná Almeida.

Gracinha Garcez foi prefeita por duas vezes do município de Itaporanga D’Ajuda, onde reside. Seu forte nas duas gestões sempre foram as políticas sociais voltadas às famílias mais carentes. Em seu primeiro mandato de deputada, Gracinha pretende focar nas ações de combate à pobreza, com distribuição de renda e oportunidades de emprego.

“Sabemos das dificuldades enfrentadas por milhares de sergipanos, principalmente com a pandemia. Empregos foram perdidos, negócios fecharam, rendas deixaram de existir de uma hora pra outra. O desafio ainda é grande para recuperar todas essas perdas. E o compromisso da classe política, seja no Executivo ou Legislativo, deve ser redobrado”, destaca Gracinha Garcez.

“O que for benéfico para os sergipanos terá o voto de Gracinha. Como legisladora, estarei sempre atenta a ouvir e atuar na defesa dos interesses de toda a nossa população”, frisou a deputada.

Gracinha reforçou seu compromisso e agradecimento aos mais de 16 mil eleitores que depositaram o seu voto de confiança no mandato. “Vamos retribuir com muito trabalho. E ao meu povo de Itaporanga D’Ajuda saiba que terá em mim uma defensora do município na Assembleia. Todos sabem do meu carinho e amor por minha terra, e agora iremos, mais uma vez, retribuir toda essa confiança com muito trabalho e dedicação”, disse.

