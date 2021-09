Diná Almeida entrega o mandato como determina a decisão com a consciência tranquila

A deputada estadual Diná Almeida (Podemos) deixa seu mandato e vem por meio desta nota oficial informar que respeita a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas seguirá lutando por seu mandato, resultado da expressa vontade do povo nas eleições de 2018, através de sua assessoria jurídica, com os recursos legais e cabíveis no rito processual.

Diná Almeida agradece a todos os eleitores que torceram pelo seu mandato e a todas as pessoas que, de forma direta e indireta, participaram dele.

Ela entrega o mandato, como determina a supracitada decisão, com a consciência tranquila e a certeza de que exerceu seu papel enquanto deputada estadual, apresentando projetos e requerimentos de interesse da população sergipana e fazendo reivindicações junto ao Governo e demais órgãos competentes com frequência, sempre em busca por melhorias para todo o estado, com atenção voltada especialmente para os municípios da região centro-sul.

Encerramos com uma frase, a pedido da Deputada, como forma de expressar seu sentimento nesse momento: “Deus tudo sabe, tudo vê e tem um propósito para tudo debaixo do céu”.

Por Ascom/Dep. Diná Almeida