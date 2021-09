Energisa apresenta ações de universalização de energia e sustentabilidade em Diálogo de Alto Nível da ONU

Evento será sexta-feira, em formato online, com transmissão pelo site e pela TV da ONU.

A Energisa, maior grupo privado do setor elétrico com capital nacional, foi convidada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para participar de forma online, nesta sexta-feira (24/09), das 8 às 9h15, de um painel sobre ações de universalização do serviço, acessibilidade e sustentabilidade dentro do programa Mais Luz para Amazônia, no Diálogo de Alto Nível da Organização das Nações Unidas (ONU). (https://www.un.org/en/content/summits2021).

O diálogo tem como objetivo principal intensificar o debate sobre as ações e contribuições dos países para o cumprimento do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 7 (energia limpa e acessível para todos) e será transmitido pela TV da ONU (webtv.un.org).

Já o programa Mais Luz para a Amazônia promove o acesso à energia elétrica para a população brasileira localizada nas regiões remotas dos estados da Amazônia Legal, visando o desenvolvimento social e econômico destas comunidades.

Daniele Salomão, Vice-Presidente de Gente, Gestão e Sustentabilidade, Gioreli de Sousa Filho, Vice-Presidente de Redes, e Job Figueiredo Alves, Assessor de Projetos Regulatórios na Diretoria de Regulação, representarão a Energisa no evento.

Grupo Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Por Adriana Freitas