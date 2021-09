Estudante tem carta selecionada participar da Operação Cosmic Love

Elica Silva está entre os 1000 participantes selecionados de vários países e terá a sua carta de amor a bordo do foguete Falcon 9 da SpaceX.

Por meio de um anúncio em uma rede social, Elica Silva, estudante do curso de Farmácia da Universidade Tiradentes, conheceu um projeto e logo pensou em participar. A Operação Cosmic Love selecionaria 1000 pessoas para enviar suas palavras de amor para o espaço, a bordo do foguete Falcon 9 da SpaceX.

“A maioria das cartas eram de amor para amigos, namorados e filhos e eu pensei em ir mais além. Pensei em como temos sorte de, em meio a tantas galáxias e universos, ter a honra de morarmos em um planeta onde usufruímos do que ela produz, da sua beleza e perfeição feita por Deus”, declara Elica.

“Virei a noite criando esse poema com as mais sinceras palavras e acreditando que, quem sabe, a minha cartinha pudesse contemplar algo tão maravilhoso que é ver nosso planeta do espaço”, acrescenta.

Para surpresa, a acadêmica teve a sua carta selecionada entre as 10 primeiras mais votadas do Brasil.

“A gente cria uma esperança, não vou negar, porém também bate aquele medo. Eram vários países e várias mentes pensantes. Em meio a isso tudo usei minha criatividade e força de vontade para tentar. Já que a carta poderia falar sobre o amor, escrevi sobre o amor e cuidado ao nosso planeta terra”, salienta a estudante da Unit.

A decolagem acontecerá no mês de novembro, na base espacial da Marinha dos Estados Unidos no Cabo Canaveral, mesmo lugar de onde o Apollo XII partiu para a lua. Após seis meses em órbita na Estação Espacial Internacional (ISS), as cartas retornarão à Terra e serão enviadas a seu destinatário pelo correio, juntamente com um certificado de viagem.

“O foguete vai ser lançado no mês do meu aniversário, então vai ser um presentão e tanto para mim. Só quero agradecer a Deus e que essa minha pequena história sirva de incentivo para aqueles que, assim como eu, desejam alcançar seus objetivos, sonhar e voar cada vez mais alto”, finaliza Elica.

Confira a carta https://www.adoteumcara.com.br/cosmic/letter/xmD

Assessoria de Imprensa