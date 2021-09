Exposição ‘Mundo Jurássico’ é atração para o final de semana

Réplicas animatrônicas, em tamanho natural, de 13 dinossauros permanecem em cartaz no Shopping Jardins até o dia 12 de outubro

Que tal aproveitar os momentos de lazer para embarcar em uma instigante viagem no tempo e conhecer de perto animais gigantes que habitavam a terra há cerca de 230 milhões de anos? A dica para quem busca curtir com a criançada uma atividade que reúna diversão e conhecimento é a exposição ‘Mundo Jurássico’, que está em cartaz no Shopping Jardins, na zona Sul de Aracaju (SE).

A atração segue até o dia 12 de outubro na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, e reúne 13 réplicas animatrônicas de dinossauros, em tamanho real, com sons e movimentos característicos de cada espécie. O acesso é gratuito e está aberto ao público durante todo o horário de funcionamento do shopping – de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos das 14h às 20h.

Durante o passeio, o visitante tem a oportunidade de viver a experiência como se estivesse frente a frente com algumas das espécies mais instigantes, como o temido Tiranossauro Rex. A exposição foi criada por uma equipe de especialistas em montagens de cenários cinematográficos, além de museólogos e arquitetos. Tudo para que a experiência do público seja ainda mais surpreendente e realista.

Ciência e diversão

As réplicas contam com informações sobre os dinossauros – esses animais gigantes que despertam curiosidade e povoam o imaginário humano. Acredita-se que eles começaram a habitar a Terra há 233 milhões de anos e viveram por aqui por mais de 167 milhões de anos. Há cerca de 66 milhões de anos, um evento catastrófico ocasionou a extinção de quase todas as espécies de dinossauros.

A exposição ‘Mundo Jurássico’ é uma oportunidade ímpar para crianças, jovens, adultos e idosos conhecerem de perto o famoso Tiranossauro Rex, o temido animal pré-histórico que estrela produções cinematográficas icônicas, como a saga Jurassic Park (1993).

Com seus 6 metros de altura e 13 de comprimento, o Tiranossauro Rex é uma das espécies mais conhecidas pelo público. Considerado um dos maiores carnívoros, ele vivia na América do Norte e tinha a mordida mais poderosa dentre os dinossauros. Uma curiosidade é que as fêmeas costumavam ser maiores que os machos.

Dentre os que habitaram a América do Sul, o Carnotauro e o Amargasaurus são alguns dos destaques da exposição.

‘Mundo Jurássico’

O quê? Exposição com 13 réplicas animatrônicas de dinossauros, em tamanho real, com sons e movimentos.

Quando? Até 12 de outubro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, em Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Mais informações: (79) 2107-5555| shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins

Foto: Ascom Shopping Jardins

Foto assessoria