Governo versus polícia

Por Adiberto de Souza *

Pelo visto, o Movimento Polícia Unida vai gastar muita saliva antes de o governo de Sergipe resolver pagar o reivindicado adicional de periculosidade. Disposto a não atender aos policiais civis e militares, o governador Belivaldo Chagas (PSD) tem dito que administra para todos os sergipanos, não podendo privilegiar apenas uma categoria de servidores. Segundo o pessedista, os recursos do estado estão sendo investidos na recuperação das rodovias, em obras nas áreas de saúde, educação, etcétera e tal. Mesmo reconhecendo a importância das Policias Civil e Militar, o governador deixou claro não ter como pagar o adicional de periculosidade, porém admitiu que, ainda este ano, pode conceder um reajuste salarial aos servidores. Deus te ouça!

Tchau política

E o delegado Paulo Márcio deve se desfiliar do DC brevemente, mas não pretende ingressar em um novo partido. Candidato derrotado a prefeito de Aracaju, o policial se desiludiu da política partidária e, como não deseja mais se candidatar a nada, não fará nova filiação. Em 2020, Paulo Márcio teve 634 votos, sendo o 8º mais votado entre os 11 candidatos na disputa pelo comando da capital, vencida pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Ah, bom!

Abaixo a intolerância

Enquanto igrejas católicas e evangélicas se espalham por Sergipe, centros afrodescendentes estão reduzindo suas atividades, se transferindo para áreas menos povoadas ou fechando as portas por conta da intolerância religiosa. Isso mostra como ainda é forte a intolerância religiosa, apesar de a Constituição Brasileira deixar claro ser este um país laico, que respeita todas as manifestações dos credos religiosos e da fé. Só Jesus na causa!

Luto

Morreu em Aracaju o coronel da reserva da Polícia Militar, André Lucas, 85 anos. O corpo está sendo velado no Cemitério Colina da Saudade, onde também ocorrerá o sepultamento, às 11h desta sexta-feira. O coronel ocupou cargos de direção do Detran e foi superintendente da Polícia Civil. Também foi delegado em Itabaiana, Capela, Lagarto, Estância e Propriá. André Lucas deixa quatro filhos e 11 netos. Descanse em paz, amigo!

Nova deputada

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Roberto Porto diplomou, ontem, a nova deputada estadual Gracinha Garcez (PSD). Ela substitui Diná Almeida (Pode), cassada sob a acusação de abuso do poder econômico nas eleições de 2018. A solenidade de diplomação foi prestigiada pela corregedora regional eleitoral substituta, desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva. O Podemos promete reivindicar o mandato de Gracinha porque ela deixou o partido. Crendeuspai!

Cuia de votos

A depender da presidente do Podemos em Sergipe, delegada Danielle Garcia, quem assume a vaga aberta com a cassação da deputada estadual Diná Almeida (Pode) é Carlão Vigilante (Pode). Isso porque a 1ª suplente Gracinha Garcez trocou a legenda pelo PSD. Caso ocorra essa mudança, Sergipe terá o deputado menos votado da história da Assembleia. Diferente de Diná e Gracinha, votadas, respectivamente, por 20.168 e 16.179 eleitores, Carlão Vigilante teve apenas 387 votos. Misericórdia!

Saúde doente

As mazelas da saúde pública insistem em ocupar generosos espaços na mídia sergipana. Dia sim, outro também, são feitas denúncias sobre ausência de médicos, equipamentos hospitalares quebrados, pacientes que são jogados no chão em toscas macas, demoradas filas de espera por atendimento e falta de remédios. Não se nega que o governo tem investido no setor, contudo não consegue mudar essa triste realidade. Uma lástima!

Poluição ameaça rio

Quando será que os órgãos ambientais vão adotar providências duras contra quem polui o Rio do Sal, em Nossa Senhora do Socorro? Não é incomum, peixes morrerem sufocados pela grande quantidade de produtos químicos lançados naquele corpo d’água. Quando a mortandade acontece, se anunciam providências, mas a situação continua do mesmo jeito. Será que os poluidores são tão poderosos que impedem o poder público de adotar ações firmes contra eles? Danôsse!

Passo de cágado

Iniciada no distante 2014, a rodovia SE-255, ligando Itaporanga a Itabaiana ainda não tem prazo para ser concluída. Com apenas 52 quilômetros de extensão, estrada é de fundamental importância para desafogar o trecho da BR-235, entre Itabaiana e Aracaju. As línguas ferinas espalham pelas esquinas de Sergipe que a rodovia ainda não foi concluída porque o governo estadual gastou em outras coisas os recursos do Proinveste destinados àquela obra. Home vôte!

Partido escolhido

O ex-governador Jackson Barreto vai trocar o MDB pelo PSD. A nova morada partidária foi oferecida ao ainda emedebista pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), que também estimulou JB a disputar uma cadeira na Câmara Federal. Político experiente, Jackson não revela qual o pré-candidato ao governo de sua preferência, afirmando que todos os nomes da base governista são muito bons. Quanto à Presidência da República, Barreto só não votará em Lula da Silva (PT) se este não for candidato. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 6 de agosto de 1908.

* É editor do Portal Destaquenotícias