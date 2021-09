Laranjeiras: Câmara divulga novas datas do cronograma do Concurso Público

A Câmara Municipal de Laranjeiras divulgou nesta quinta-feira, 23, as novas datas do cronograma de realização do concurso público, que havia sido suspenso por decisão judicial em dezembro de 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus. As provas objetivas e entrega de títulos ocorrerá no próximo dia 13 de outubro. A publicação do resultado final do certame se dará em 16 de novembro.

Confira o cronograma;

– 23/09/2021

– Divulgação da relação geral atualizada de candidatos inscritos.

– Os candidatos que desistiram de participar do concurso, por conta da suspensão da prova, devem formalizar a desistência junto à Planejar através do correio eletrônico: planejar@hotmail.com.br, pedindo a devolução da taxa de inscrição através de formulário próprio que será enviado.

23/09 a 02/10/2021

– Divulgação da relação de candidatos inscritos deferidos para Prova Objetiva

06/10/21

– Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de títulos. Divulgação dos locais da realização das Provas Objetivas.

13/10/2021

– Aplicação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos.

24/10/2021

– Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar).

25/10/2021

– Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas.

26/10 e 27/10/2021

– Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas Objetivas.

03/11/2021

– Divulgação do Resultado Oficial do Gabarito Definitivo das Provas Objetivas.

– Divulgação do Resultado das Provas Objetivas e Notas Títulos.

08/11/2021

– Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da Prova Objetiva e Notas de Títulos.

09/11 e 10/11/2021

– Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação da prova objetiva e Notas de Títulos.

16/11/2021

– Publicação do Resultado Final.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.