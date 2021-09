Fim de semana terá chuvas leves e moderadas além de tempo predominantemente nublado

O final de semana em Sergipe terá a presença de nebulosidade intensa em todo o Estado, decorrentes do vapor d’água desprendido do Oceano Atlântico, que está sendo transportado para o Litoral do Nordeste, através de escoamentos de Leste e Sudeste. Essa condição culmina em tempo nublado durante a maior parte do dia e com possibilidades de chuvas leves e moderadas dependendo das instabilidades observadas, predominando de hoje, 24, até a segunda-feira, 27.

De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS), as chuvas serão moderadas durante toda a sexta-feira e mais leves a partir do sábado, 25, ocorrendo com maiores volumes durante o período da madrugada e manhã. Os modelos dinâmicos de previsão apontam cerca de 30 a 35mm acumulados até a próxima segunda-feira ao longo do litoral, já nas áreas mais à Oeste, esse acumulado ficará provavelmente entre 12 e 15mm.

As chuvas ocorrerão em todas as mesorregiões do Estado, porém, em menores quantidades no interior e em maiores quantidades no litoral, sendo que nesta sexta-feira em caráter moderado, com quantidades em torno de 10 a 12mm.

Ainda de acordo com o CMS, não há riscos de temporais, sendo que a velocidade mais altas dos ventos devem ser registradas nesta sexta-feira, 24, sendo cerca de 23km/h durante o dia a 27km/h, durante o fim de tarde e noite. A partir de sábado, as possibilidades são que essas velocidades sejam mais brandas, entre 16 e 23km/h, sendo maiores no entardecer e no período noturno.

A previsão completa da previsão do tempo pode ser acessada diretamente no portal de Recursos Hídricos da Sedurbs: sedurbs.se.gov.br/portalrecursoshidricos/, no campo “segurança hídrica”.

Informações e foto ASN