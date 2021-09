Oficiais e praças do CBMSE recebem medalhas do centenário da corporação

Oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) receberam, na manhã desta sexta-feira (24), a medalha comemorativa do centenário da corporação. A solenidade aconteceu no auditório da biblioteca Epiphânio Dória, em Aracaju, e a entrega foi feita pelo comandante-geral, coronel Alexandre José, e pelo subcomandante Luiz Henrique Melo.

A medalha foi criada por meio do Decreto Estadual nº 40.917 e visa homenagear instituições e personalidades, entre civis e militares, pelos relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros e à sociedade. Na oportunidade, foi entregue ainda a versão impressa do livro que conta a história do centenário da corporação a militares da reserva.

“Essa medalha comemorativa foi instituída para 151 personalidades e instituições. Hoje nós estamos entregando à prata da casa, aqueles que são a razão da existência dos nossos serviços prestados à população sergipana. É um dia especial, que estamos reunidos oficiais e praças, em um ato de reconhecimento e gratidão a esses militares que fizeram e fazem diferença na corporação”, afirmou o comandante.

A sargento Cristiane Santana falou sobre o significado da medalha. “É o reconhecimento da instituição por quase 20 anos de serviço, de compromisso em fazer a diferença nesse serviço para a sociedade. Ser uma das representantes das mulheres da corporação a receber é motivo de muita alegria”, disse.

Militares da reserva também foram agraciados com a medalha. “É uma alegria depois de 30 anos prestando serviço, fazendo o melhor para o quartel e para a sociedade. Estar sendo reconhecido é saber que um legado foi deixado na corporação. Eu agradeço muito a outorga dessa medalha, que vai fazer muita diferença na minha vida”, apontou o capitão da reserva Marcos Rocha.

Fonte e foto SSP