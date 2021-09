Plano Diretor: Ricardo Marques participa de mais uma audiência e reforça necessidade de envolvimento da população

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) participou de mais uma audiência púbica sobre a revisão do Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano de Aracaju (PDDU) que ocorreu na noite da quinta-feira, 23 de setembro, na Escola Dom José Vicente Távora, no Bairro Industrial, e reforça a necessidade do envolvimento da população.

“Estou participando de todas as audiências públicas e convido que todos se envolvam e participem também, afinal o futuro de Aracaju está sendo debatido e essa revisão é do interesse de todos nós. É muito importante que a população se faça presente e opine também. É discutindo que a gente avança, ainda faltam seis audiências”, explica.

O parlamentar firmou o compromisso de comparecer em todas as audiências públicas e lamenta a pouca participação popular. “Infelizmente o processo de revisão está sendo atropelado e pouco participativo. A pressa é inimiga da perfeição e não podemos permitir que tudo seja feito com tanta velocidade levando em consideração que estamos há mais de 20 anos sem Plano Diretor e aprovar um novo plano em menos de seis meses é muito precoce”, defende.

“A quem interessa esse Plano Diretor? Por qual razão a Prefeitura de Aracaju está fazendo tudo com tanta pressa? Qual a participação efetiva da população nesse novo Plano que irá construir a cidade dos nossos filhos e netos?”, questiona Ricardo.

Fonte e foto assessoria