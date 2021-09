Polícia Civil da Bahia prende quarto envolvido na tentativa de homicídio de delegado de Sergipe

O quarto envolvido na tentativa de homicídio contra o delegado Marcelo Hercos, identificado como Cristian Magno dos Santos Cruz, foi preso pelo Departamento de Combate e Repressão ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil da Bahia. A participação dele foi identificada pelas investigações do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) com o apoio da perícia. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (24), em Salvador.

As prisões preventivas dele e também do autor dos disparos foram decretadas no Plantão Judiciário entre a quarta-feira (22) e a quinta-feira (23).

O delegado Dernival Eloi, do Cope, destacou a participação essencial do Draco. “Desde que identificamos que os autores eram da Bahia, o diretor do Draco, José Bezerra, se colocou à disposição e fez várias diligências que ajudaram nas prisões”, enfatizou.

Segundo o apurado nas investigações, Cristian foi o responsável por alugar o veículo utilizado na investida criminosa. Cristian Magno dos Santos Cruz já foi preso por tráfico de drogas, apropriação indébita de veículo locado e violência doméstica.

Ainda conforme o procedimento investigativo, que vem sendo conduzido pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Cristian faz parte do grupo e é responsável por alugar veículos de locadoras e não devolvê-los.

A partir daí, o grupo registrava falsos boletins de ocorrência sobre furto ou roubo. Os veículos eram utilizados nos crimes de estelionato, como é o caso do Prisma, de cor branca.

O Cope apurou que, ainda na noite do crime, Cristian procurou uma delegacia de Salvador (BA) onde registrou o falso boletim de ocorrência sobre furto ou roubo do veículo Prisma. A Polícia Civil de Sergipe está em tratativas com os órgãos de segurança pública da Bahia para o recambiamento para Aracaju.

Fonte e foto SSP