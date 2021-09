Pré-candidatos a federal e estadual formam grupo para discutir nomes para as eleições de 2022 em SE

Um grupo de pré-candidatos a deputados federais e estaduais se reuniu na tarde desta sexta-feira (24) para discutir nomes para as eleições de 2022.

Durante a reunião, o ex-deputado federal e pré-candidato pastor Johnny Marco disse que o grupo que é formado pessoas com forças e mediana, ou seja, todos em igualdade de condições de disputar o próximo pleito. “Aqui não tem tubarão. Todos tem força mediana”, disse Jony.

Para o deputado capitão Samuel Barreto, que já se colocou o seu nome como pré-candidato a deputado federal, o encontro garantiu que as conversas já iniciaram e que todos no grupo tem um mesmo objetivo, disputar em igualdade de condição. O que nós queremos é que haja força do grupo”, disse o deputado.

Durante a reunião que contou com a presença do vereador Neto Batalha, do município de São Cristóvão, do deputado estadual capitão Samuel Barreto, do ex-deputado Venâncio Fonseca, deputado Rodrigo Valadares, pastor Cláudio, ex-vereador de Socorro, deputado Jairo de Glória e Marcel Sobral, filho do prefeito de Itaporanga, todos foram unânimes em informar que pretendem se apresentar como pré-candidatos.

Com consenso, a informação é de que todos não estariam discutindo filiação partidária, e sim, a criação do grupo para que entre eles haja consenso no que se refere à força política, o que significa que no momento, “todos estão em iguais condições”, informaram.