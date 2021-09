Prefeitura de Aracaju pagará salários dos servidores nesta segunda-feira, 27

A Prefeitura de Aracaju pagará os salários de todos os servidores, referente ao mês de setembro, antecipadamente, nesta segunda-feira, 27. Recebem na data, os trabalhadores ativos e inativos, da administração direta e indireta. Além disso, a gestão municipal pagará a primeira parcela do décimo terceiro salário para quem aniversaria nos meses de novembro e dezembro. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através das redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 24.

“É com muita alegria que informo o pagamento antecipado dos salários dos servidores para esta segunda-feira, dia 27. Todos os trabalhadores da administração direta e indireta, ativos e inativos, terão o salário creditado na conta, neste dia. Além disso, também pagaremos a primeira parcela do décimo terceiro para os aniversariantes de novembro e dezembro. É o nosso compromisso com os servidores públicos municipais, que têm sido essenciais para a grande transformação que estamos fazendo na nossa cidade”, destacou o prefeito.

Ao fazer o anúncio, Edvaldo lembrou ainda, que, com o pagamento dos salários dos servidores, serão injetados cerca de R$ 70 milhões na economia local. “Por isso, além de demonstrar o nosso agradecimento a esses servidores, que estão depositando a força, o talento que eles têm em todas as ações que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Aracaju, também representa o nosso compromisso com a cidade, especialmente neste momento difícil que estamos vivendo”, reforçou.

O pagamento do salário em dia tem sido um compromisso que a gestão de Edvaldo honra com os servidores desde janeiro de 2017, quando ele retornou ao comando da Prefeitura. Além disso, a administração tem mantido o pagamento antecipado da primeira parcela do décimo terceiro salário e férias, assim como tem realizado o pagamento de direitos e benefícios, que estavam suspensos.

Por Tirzah Braga

Foto: Marcelle Cristinne/PMA