Cedro realiza dia D de vacinação contra Covid-19

A Prefeitura de Cedro, através da Secretaria Municipal da Saúde realizará, neste sábado (25), o Dia D de vacinação contra a Covid-19. O objetivo da campanha é oportunizar o acesso da primeira dose da vacina para o adolescente.

A maratona de vacinação acontecerá das 7h30 às 13h e, dessa vez, a imunização será realizada em vários pontos do município: Praça do Cemitério, Posto de Saúde do São Sebastião e Praça Miguel Seixas.

A vacinação terá como público-alvo adolescentes com 18 anos +. “Precisamos continuar nossa imunização no município, ainda não conseguimos atingir o nosso foco, por isso, mais do que necessário realizar uma campanha como essa. Não podemos relaxar, o vírus continua circulando. Amanhã, queremos garantir a imunização de todos que ainda não conseguiram se vacinar”, pontua o secretário de Saúde, Danilo Morais.

