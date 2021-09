Prefeitura de Socorro promove o “Vem Vacina, Vem” para atrair adolescentes com e sem comorbidades  

Ação será realizada no Shopping Prêmio e contará com apresentações de grupos musicais e dança, além de sorteios de bolsas de cursos e descontos em cursos ofertados pelo Instituto Mix de Profissões. No sábado, 25, também será realizado o Dia D de vacinação contra a Covid-19

Como forma de atrair os adolescentes, a Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com as Secretarias de Cultura e Trabalho (Semtrab), Shopping Prêmio e Instituto Mix Cursos de Profissões, realizará o “Vem Vacina, Vem” para estimular a vacinação do público jovem contra a covid-19. Na ação, poderão se vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos, com e sem comorbidades. O “Vem Vacina, Vem” será realizado nesse sábado, 25, no Espaço Conviva Gastrô e Bem-Estar do Shopping, em frente ao Cinesercla, das 10h às 16h.

De acordo com o secretário de Saúde, Enock Ribeiro, o adolescente só poderá ser imunizado se estiver acompanhado pelo pai ou responsável, além de apresentar toda a documentação. “Nós buscamos essa alternativa para que, de alguma forma, esses jovens sintam-se motivados e compareçam ao shopping para serem vacinados. Esse também é um apelo que fazemos para que os pais levem seus filhos e assim possamos ampliar a cobertura vacinal”, pediu Enock.

Para deixar o ambiente mais leve, o “Vem Vacina, Vem” contará com apresentações de grupos de dança e música, além da presença de um DJ. Entre os incentivos para atrair o público-alvo também está a disponibilidade gratuita da rede de wi-fi do espaço Conviva para quem comparecer na vacinação.

A Prefeitura também fechou parceria com a Instituição Mix, que ofertará ao público vacinado na ação vouchers de serviços para os jovens vacinados na ação, a exemplo de corte de cabelo e maquiagem, com validade até o dia 10 de dezembro; bolsa parcial de 50% nos cursos profissionalizantes para quem foi vacinado na ação e apresentar o cartão de vacinação; e sorteio de duas bolsas integrais de cursos, a exemplo de Design Gráfico, informática, atendente de farmácia e maquiagem profissional.

O adolescente precisa apresentar o RG, CPF, comprovante de residência em nome do pai ou responsável, cartão do Sus, cartão de vacinação, e original e cópia do relatório médico (para aqueles que tiverem comorbidade), tendo ele sido emitido nos últimos seis meses.

Dia D

Em paralelo à vacinação dos adolescentes, a Secretaria de Saúde de Socorro também estará realizando o dia D de vacinação contra a covid-19 para quem a ainda não recebeu a primeira dose da vacina, das 08h às 12h, em nove Unidades Básicas de Saúde: Maria Helena (conjunto Marcos Freire 1), Heitor Dias (Albano Franco), Eduardo Vital (conjunto Jardim), Gabriel Alves (conjunto Fernando Collor), Tancredo Neves (conjunto João Alves), Mugival Messias (conjunto Marcos Freire 1), Augusto César Leite (conjunto Marcos Freire 2), Gilton Rezende (conjunto Parque dos Faróis) e Lauro Maia (povoado Sobrado).

No dia D também estará sendo aplicada a segunda dose do imunizante para quem estiver na data ou em atraso. Para receber a vacina é necessário apresentar o RG, CPF, comprovante de residência em seu nome ou a declaração da UBS, cartão de vacinação e cartão do Sus.

Fonte e foto assessoria