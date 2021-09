Saiba como será vacinação contra covid fim semana em Aracaju

Com 478.760 pessoas vacinadas com primeira dose, o que corresponde a 84% da população a partir de 12 anos, Aracaju mantém a campanha de vacinação neste sábado, dia 25, para vacinação de adolescentes, terceira dose para idosos, repescagem, segunda dose de AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. No domingo, dia 26, não haverá vacinação.

Adolescentes de 15, 16 e 17 anos sem comorbidade seguem sendo vacinados, assim como adolescentes gestantes, lactantes e puérperas, com comorbidade, deficiência permanente entre 12 e 17 anos.

Neste sábado, 25, os pontos de vacinação são: Unit, Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, Estação Cidadania, Riomar, Aracaju Parque Shopping e drive do parque da Sementeira.

Na semana 27 a 1º de outubro, os pontos são: Unit, Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, Estação Cidadania, shopping Riomar, Aracaju Parque Shopping, Uninassau, Igreja Universal e drive do parque da Sementeira.

Terceira dose

O município segue vacinando idosos que receberam a segunda dose, independente do imunizante, até 10 de abril com dose de reforço. Até o momento, 3.383 idosos já foram imunizados com a terceira dose, incluindo idosos acamados e institucionalizados.

Neste sábado, 25, os pontos de vacinação são: Unit, Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, Estação Cidadania, Riomar, Aracaju Parque Shopping e drive do parque da Sementeira.

Na semana 27 a 01 de outubro, a vacina estará disponível na Unit, Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, Estação Cidadania, shopping Riomar, Aracaju Parque Shopping, Uninassau, Igreja Universal e drive do parque da Sementeira.

Segunda dose de AstraZeneca

Quem precisa tomar a segunda dose de AstraZeneca até 30 de setembro já pode procurar um ponto de vacinação. No sábado, os locais são Unidades Básicas de Saúde Marx de Carvalho e Cândida Alves, Unit, auditório anexo à Escola Presidente Vargas e drives da Sementeira e do 28 BC.

Na semana, a segunda do imunizante AstraZeneca estará disponível no Externato São Francisco, UBSs Augusto Franco,Cândida Alves, Francisco Fonseca, Marx de Carvalho, Roberto Paixão, Edézio Vieira de Melo e drives da Sementeira e do 28 BC.

Para receber a segunda dose, basta apresentar cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Segunda dose de Pfizer

Quem tomou Pfizer e precisa receber a segunda dose até 15 de outubro também já pode buscar um ponto de vacinação. Amanhã,o imunizante estará disponível na Unit, Estação Cidadania, UBS Santa Terezinha, e drives da Sementeira e do 28 BC.

Durante a semana, a segunda dose de Pfizer estará na Unit, UBS Santa Terezinha, Estação Cidadania, Uninassau, Igreja Universal e drives da Sementeira e do 28 BC.

CoronaVac

Quem precisa receber segunda dose de CoronaVac, neste sábado, pode procurar o auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, Pio Décimo, UBSs Augusto Franco, João Bezerra, Dona Jovem, Onésimo Pinto e Externato São Francisco.

Na semana, gestantes, puérperas, lactantes acima de 18 anos que ainda não receberam primeira dose devem buscar o auditório anexo à escola Presidente Vargas. Já quem precisa receber segunda dose de CoronaVac, pode buscar auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, Unit, Pio Décimo e Estação Cidadania.

Também na semana, a repescagem para pessoas acima de 18 anos que não tomaram nenhuma dose de vacina contra covid-19 ocorre na Pio Décimo e no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas.

Foto: Marcelle Cristinne