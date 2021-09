Saúde envia aos municípios sergipanos mais 132 mil doses de imunizantes para impulsionar o Dia “D” de vacinação

A partir das 8 horas deste sábado, 25, os 75 municípios sergipanos estarão engajados no Dia “D” de vacinação contra a Covid-19. O movimento tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal de primeira dose em pessoas com 18 anos e mais nos territórios que ainda não alcançaram a meta de cobertura vacinal, que é de 95%. Para garantir sucesso da mobilização, a Secretaria de Estado da Saúde distribui nesta sexta-feira, 24, o quantitativo de 132.070 doses de vacina para todos os municípios do Estado.

As vacinas estão destinadas à aplicação de primeira e segunda dose, bem como para reforço, segundo informações da enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira. Ela acrescentou que os municípios que já alcançaram a meta de cobertura vacinal da população adulta poderão vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos de idade.

De acordo com a pauta de distribuição, foram disponibilizadas para os 75 municípios, 53.340 vacinas da Pfizer para serem usadas em primeira dose e reforço, e mais 26.260 da AstraZeneca e 52.470 da Pfizer para aplicação de segunda dose.

Podem receber a dose de reforço as pessoas com 80 anos e mais que terminaram o esquema vacinal há seis meses e os imunodeprimidos graves, que são pacientes com imunodeficiência primária grave; em quimioterapia para câncer; transplantados em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids; indivíduos que usam corticoides em doses ?20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ?14 dias; que usam drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise ou com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

