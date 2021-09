Setur faz visita técnica em Indiaroba e aborda infraestrutura turística

Visita teve como objetivo discutir a ampliação da infraestrutura turística do município

Nesta quinta-feira, 23, em visita técnica a Indiaroba, o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, acompanhado do corpo técnico da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), foi recebido pelo prefeito Adinaldo Nascimento. A visita teve como objetivo discutir a ampliação da infraestrutura turística do município.

No povoado Distrito Convento, a equipe visitou resquícios arqueológicos da Igreja das Carmelitas, que são datados do século XVIII. As pedras calcárias que faziam parte do altar permaneceram preservados pelo município, constituindo um legado histórico para o estado.

Na oportunidade, o secretário Sales Neto falou sobre a riqueza de atrativos existentes no município de Indiaroba e agradeceu o convite do prefeito. “Meu agradecimento à gestão municipal, que não mede esforços para desenvolver economicamente a sua cidade por meio do fortalecimento do turismo. Aqui, o turismo tem grande potencial. É uma região lindíssima, com belas praias e ilhas que são atrativos à parte e que encantam a todos que conhecem. Hoje, discutimos ações conjuntas para melhorar a infraestrutura desse local”, disse Sales.

O secretário conheceu, também, o projeto de uma pousada e restaurante com infraestrutura completa no Pontal, e abordou com a gestão municipal a revitalização do atracadouro na referida comunidade. Atualmente, este ponto é muito utilizado para embarque e desembarque de turistas, fornecendo ligação aos principais atrativos da região, além de ser utilizado pela população local.

Além do prefeito Adinaldo Nascimento, também participaram da visita o superintendente de Relações Institucionais da Câmara Municipal de Aracaju, Jorginho Araújo, o diretor de Turismo, Cléber Silva, o secretário de Educação do município, Ginaldo Lessa, e o secretário de Planejamento e Gestão, Marcos Sertanejo.

Fonte e foto Setur