Tático prende suspeito de roubo a ônibus no Conj. 17 de Março

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, prende suspeito de roubar renda de ônibus e celulares no conj. 17 de Março.

Na manhã desta quinta, 23 , as equipes foram informadas de um roubo a ônibus realizado por dois indivíduos armados. Na fuga, os suspeitos realizaram disparos para intimidar as vítimas.

Após diligências nas imediações, um suspeito foi abordado com revólver cal. 32 com 03 munições percutidas e 02 intactas. Questionado a respeito da renda e os celulares roubados, o suspeito informou que enterrou um dos celulares nas proximidades e o restante ficou com o outros suspeitos do roubo.

Após encontrar o celular, as vítimas o reconheceram como autor do roubo e agradeceram a rápida resposta das equipes.

Diante da situação, o suspeito foi apresentado na delegacia para providências legais.

PMSE/CPMC/1BPM