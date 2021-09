TRE diploma deputada Maria das Graças Garcez para ocupar vaga na Alese

Na tarde desta quinta-feira (23), cumprindo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), Roberto Eugênio da Fonseca Porto, diplomou a deputada estadual Maria das Graças Souza Garcez.

A solenidade de diplomação, que ocorreu antes do início da sessão de julgamentos, foi realizada no gabinete da presidência do TRE-SE. A vice-presidente e corregedora regional eleitoral substituta, desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva, acompanhou a cerimônia.

A deputada diplomada Maria das Graças Souza Garcez assumirá a cadeira na Assembleia Legislativa em razão da cassação do mandato da antiga titular Diná Almeida (Podemos).

Na última terça-feira (21), o plenário do TSE confirmou a decisão do TRE-SE que cassou o mandato da deputada estadual Diná Almeida por abusos de poder econômico e político nas eleições de 2018.

Fonte: TRE/SE