Uninassau e UOL EdTech oferecem curso gratuito com Luciano Huck e Zica Assis

Inteiramente digital, conteúdo focará em temas como liderança, empreendedorismo e diversidade;

A Pós UNINASSAU Digital, resultado da parceria do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) e o UOL EdTech , voltada para oferta de cursos de pós-graduação e MBA 100% digital, promove o curso “Desafios do Amanhã: Liderança, Empreendedorismo e Diversidade”, gratuito e inteiramente digital.

As aulas, ministradas pelo apresentador Luciano Huck e pela empreendedora Zica Assis, acontecem nos dias 27 e 29 de setembro, às 19h, e as inscrições podem ser feitas até dia 26 deste mês pelo link. Ao fim do curso, todos os participantes receberão certificado.

“A parceria com a UNINASSAU nos permitirá proporcionar aos participantes do curso uma experiência de aprendizagem digital de alta qualidade. Esta será uma oportunidade importante para todos aqueles que queiram trocar experiências e aprender com dois dos maiores nomes do empreendedorismo brasileiro”, ressalta Alex Augusto, CEO do UOL EdTech.

No dia 27 de setembro, às 19h, o especialista convidado será o Luciano Huck, apresentador de TV, que ministrará aula sobre educação, liderança e empreendedorismo. Huck atualmente é um dos um dos maiores influenciadores do Brasil e tem um fundo de investimentos com foco em negócios de tecnologia e bem-estar.

Já no dia 29 de setembro, também às 19h, a cofundadora e sócia do Beleza Natural, maior rede brasileira especializada em cabelos crespos, cacheados e ondulados, Zica Assis, ministra aula sobre diversidade, inovação e liderança. Heloísa, ou Zica Assis, transformou o cuidado com o cabelo afro em um modelo de negócio inovador no país.

A iniciativa do curso reforça o compromisso da Pós UNINASSAU Digital em potencializar a empregabilidade e trabalhabilidade do estudante. Neste projeto inovador, os alunos podem montar seu curso de pós-graduação e MBA de forma personalizada, selecionando até três áreas principais de conhecimento em sua grade de especialização.

“Quando buscamos um curso de pós-graduação, focamos em algo relacionado ao nosso trabalho ou ao que queremos mudar. Queremos desenvolver novas competências. Poder direcionar os alunos na busca do que é realmente pertinente é o que proporcionamos com a Pós UNINASSAU Digital: aprimorar e desenvolver novos conhecimentos, alinhando a formação acadêmica ao cenário dinâmico do mercado de trabalho, oferecendo uma experiência personalizada para as necessidades de cada aluno, formando um profissional ainda mais focado e qualificado. A possibilidade de atender as especificidades de cada um é algo realmente inovador”, explica Simone Bérgamo, diretora acadêmica do Ser Educacional.

Os conteúdos no modelo digital têm a mesma qualidade que consolidou a UNINASSAU como um dos maiores players do segmento de educação. A instituição pertencente ao grupo Ser Educacional, que é líder de mercado no Norte e Nordeste do país.

SERVIÇO:

Curso – Desafios do Amanhã: Liderança, Empreendedorismo e Diversidade

Gratuito e 100% digital

Datas: 27 e 29 de setembro

Horário: Às 19h

Inscrições no link

Sobre o UOL EdTech

O UOL EdTech é a maior empresa de tecnologia para educação do Brasil. Foi criado em 2017 com o objetivo de transformar a vida das pessoas através de uma educação mais acessível, de qualidade e adequada ao mundo digital. Desde então, desenvolve plataformas de aprendizagem e conteúdos educacionais para empresas, instituições de ensino e pessoas. O UOL EdTech integra o Grupo UOL – a maior empresa brasileira de conteúdo, tecnologia, serviços e meios de pagamentos digitais.

Sobre a UNINASSAU

O Centro Universitário Maurício de Nassau, mais conhecido como UNINASSAU, está entre as principais instituições de ensino superior do Brasil, mantida pelo grupo Ser Educacional. Fundada em 2003, no Recife, em Pernambuco, a Instituição possui representação em mais de 50 cidades, das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, nas formas de ensino presencial e EAD. Em seu currículo possui centenas de cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogos e de extensão nas mais diversas áreas do conhecimento.

