Denarc incinera 2,5 toneladas de drogas que foram apreendidas em Sergipe, na fábrica de cimentos

O Departamento de Narcóticos (Denarc) fez a incineração recorde de 2,5 toneladas de drogas que foram apreendidas pelas forças de segurança pública de Sergipe durante as abordagens e operações policiais deflagradas em todo o estado. A incineração ocorreu na manhã desta sexta-feira (24), na fábrica de cimentos Votorantim.

O entorpecente foi escoltado por equipe do Denarc e também da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), unidade especializada da Polícia Civil. As drogas foram levadas ao local onde ocorreu a incineração mediante autorização do Poder Judiciário.

O material estava custodiado nas unidades policiais e a incineração ocorreu em parceria entre a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Poder Judiciário e a fábrica da Votorantim.

