Enock Ribeiro, secretário Socorro, recebe Título de Cidadão Sergipano

Com a aprovação unânime dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE), o secretário de Saúde de Nossa Senhora do Socorro, Enock Ribeiro, recebeu, na manhã desta sexta-feira, 24, o Título de Cidadão Sergipano. A propositura da homenagem a Enock foi de autoria da deputada Goretti Reis. A solenidade ocorreu no Gabinete do presidente da Alese, Luciano Bispo.

Enock é natural do município de Jequié, na Bahia, e sua vinda ao Estado de Sergipe ocorreu no dia 04 de abril de 1996. Foi secretário municipal de Saúde nos municípios de Poço Redondo, Nossa Senhora das Dores e Canindé de São Francisco, e exerceu o cargo de vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem (COREN). Atualmente, além de ser o secretário de Saúde de Socorro, Enock também é presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Sergipe (COSEMS).

Bastante emocionado com a honraria, Enock agradeceu todos que contribuíram para a sua trajetória e falou sobre a responsabilidade de carregar o Título de Cidadão Sergipano. “Sem dúvidas, é um momento único na minha vida. Sergipe me acolheu e foi aqui que eu tive passagens importantes em municípios sergipanos. Considero que esse momento é uma forma de reconhecer o meu trabalho no Estado que moro há 25 anos. Sempre tive compromisso com a saúde pública e agora a responsabilidade será ainda maior”, reconheceu Enock.

Além da presença dos familiares, o prefeito de Socorro, Padre Inaldo, também esteve presente na cerimônia e parabenizou Enock pelo reconhecimento dos serviços prestados no território sergipano, especialmente em Socorro. “Enock é uma pessoa diferente pela sua dedicação e pela forma como trabalha, sempre com muito amor. Para mim é um momento especial pelo excelente serviço que ele vem desenvolvendo em Nossa Senhora do Socorro”, disse.

“Conheço a história de Enock e sei o quanto ele contribuiu e continua contribuindo para Sergipe. É com empenho e contribuição ao Estado que essa casa está prestando essa homenagem ao mais novo cidadão sergipano e que, com certeza, continuará honrando esse título e o município ao qual ele dedica hoje, que é o de Socorro”, disse a Deputada Estadual, Goretti Reis.

Por conta da pandemia, a solenidade foi realizada de forma restrita e o presidente da Alese fez questão de deixar claro que esse fato não diminui a grandiosidade da homenagem. “Enock merece esse título, é uma pessoa exemplar e de grande experiência. Só para se ter uma noção, o único município do interior que teve Hospital de Campanha foi Socorro. Em virtude da pandemia esse momento não pôde ser realizado no Plenário, mas não poderíamos adiar ainda mais esse momento porque ele merece esse reconhecimento”, declarou o presidente da Alese, Luciano Bispo.

Também recebeu o Título de Cidadão Sergipano o farmacêutico e vice-presidente executivo do COSEMS, Salviano Augusto de Almeida. A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, e o vereador Joanan Menezes, acompanharam a solenidade.

Fonte e foto assessoria