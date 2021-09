Fábio Reis assina ordem de serviço para pavimentar povoado

Através de emendas de R$ 300 mil destinadas para pavimentações no município de Pedrinhas, o deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) assinou nesta sexta-feira, 24, a ordem de serviço para que as obras iniciem.

Será pavimentada uma área de 3.357,58 m2 na região do povoado Mutumbo. “Vamos tirar a população da lama e da poeira”, frisou o deputado.

“Destaco a parceria que nosso mandato tem com a prefeita France de Domingos e com a Codevasf, por meio do superintendente Marcos Alves Filho”, ressaltou Fábio.

​Assessoria de Imprensa