Governo de Sergipe e Azul firmam convênio para aumentar voos

Em mais uma ação para fomentar o desenvolvimento da economia em Sergipe, o Governo do Estado, através das secretarias da Fazenda e do Turismo, assinou nesta sexta-feira (24) a autorização para renovação de convênio com a Azul Linhas Aéreas que estimula a ampliação no número de voos e assentos e ainda a criação de um voo diário direto ligando Aracaju a Belo Horizonte.

A medida integra o plano estratégico de crescimento da malha aérea em Sergipe, reduzindo a carga tributária de 18% para uma escala que pode variar entre 12%, 9% e 5%, conforme a ampliação da oferta de voos e o consumo do combustível no estado.

O convênio foi assinado pelo secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, pelo secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, e pelo diretor de Relações Institucionais e Alianças da Azul Linhas Aéreas, Marcelo Bento.

O setor do turismo é o principal foco da ação, tendo em vista ser o grande impulsionador da economia, preparando o Destino Sergipe para a retomada das atividades no período pós-pandemia.

Nesse sentido, a oferta de novos voos influencia a movimentação do setor hoteleiro, do comércio e de toda uma rede ligada ao turismo, fomentando a geração de emprego e renda.

O secretário Sales Neto comemorou a renovação do convênio. “São medidas adotadas pelo governador Belivaldo Chagas que surtem efeitos imediatamente na economia e no fortalecimento da cadeia produtiva do turismo em Sergipe”, afirmou.

Entre as novidades, está a ampliação de 35% na oferta de voos para Sergipe operados pela Azul Linhas Aéreas, além dos voos diretos e de forma permanente para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG). A ampliação dos voos para o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), é mais uma das inovações.

Segundo o diretor de Relações Institucionais e Alianças da Azul, a assinatura deste convênio significa o pontapé que demarca de fato a retomada das atividades aéreas da companhia. “Gostaria de cumprimentar o Estado de Sergipe pela visão. Um assento a mais no avião representa um grande investimento na cadeia de turismo. Esse turista a mais vai ficar no hotel, vai ao restaurante, vai comprar, vai fazer um passeio… Isso tem um poder multiplicador na economia muito forte. Então, para nós da Azul, é um orgulho poder participar disso, tanto com os voos a mais e usando aviões maiores para Campinas como com o voo novo para Belo Horizonte”, afirmou Marcelo Bento.

