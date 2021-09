Gustinho destina R$ 2,2 mi para calçadão em Tobias Barreto

Nesta sexta-feira, 24, o deputado federal Gustinho Ribeiro visitou a cidade de Tobias Barreto, onde foi recebido pelo prefeito Dilson de Agripino, pelo vice César Prado, vereadores e lideranças locais. Na oportunidade, o parlamentar sergipano anunciou que irá destinar R$ 2,2 milhões para construção e urbanização do calçadão no centro comercial da cidade.

Durante a visita do deputado Gustinho Ribeiro, o prefeito Dilson de Agripino mostrou o projeto de construção do calçadão. “Então, firmei o compromisso de que ainda este ano vou colocar 2 milhões e 200 mil reais em recurso para que essa obra saia do papel e seja mais um ponto turístico do município, gerando emprego e renda para todos os tobienses”, afirmou.

A Feira da Coruja, que é Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe, tem como tradição funcionar das 17 horas do domingo e só acabar no final da segunda-feira. Ela é famosa pela venda de confecções, roupas de cama, mesa e banho. Além do tradicional bordado.

“A feira da coruja se tornou muito importante para Tobias Barreto. Ela funciona no coração da cidade, onde pulsam a economia, a cultura e a tradição do nosso povo. Por isso mesmo, garantimos o recurso para uma das obras mais importantes de Tobias e do estado de Sergipe”, garantiu Gustinho Ribeiro.

