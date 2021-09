Polícia prende mulher que praticou roubo de motocicleta no Bugio

A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prendeu uma mulher suspeita do roubo de uma motocicleta e de celulares no bairro Bugio, no dia 16 de julho. A prisão ocorreu com o apoio do Núcleo de Inteligência e Apoio à Atividade Policial (Niaap), do Instituto de Identificação. Ela foi presa no mesmo bairro, nessa quinta-feira (23).

De acordo com o delegado Kassio Viana, o crime foi praticado por ela junto a um homem. “Eles transitavam numa bicicleta, invadiram uma residência e realizaram roubos com uso de arma de fogo, um roubo bastante violento. Foi levada a motocicleta, celulares e pertences. Começamos a investigação e com o apoio do Niaap conseguimos identificar a autora do crime”, destacou.

As investigações identificaram que ela possui ex-companheiros presos. “Fizemos outros levantamentos e confirmamos que se tratava dela. Ela já foi presa e tem dois ex-namorados presidiários. Ela se envolveu com esse terceiro homem para praticar esse roubo. Fizemos a prisão dela e recuperamos um dos celulares, mas ela não quis dizer quem era o parceiro dela”, acrescentou o delegado.

Na ação policial, foram apreendidos uma arma de fogo, munições e cápsulas de droga. “Na casa dela encontramos várias cápsulas de revólver calibre 38 deflagradas. Levantaremos informações para ver se há envolvimento com homicídio. Encontramos também cápsulas vazias de cocaína. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e, a partir de agora, continuamos buscando identificar o parceiro dela”, ressaltou.

Fonte e foto SSP