Sergas recebe a visita de representantes da Agrese Delegados e Contratados do Estado do Amazonas

Nesta quarta-feira, 22, a Sergipe Gás (Sergas) recepcionou a equipe técnica da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado Amazonas (Arsepam) e da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe (Agrese). O corpo técnico da Arsepam vem realizando um intercâmbio de conhecimentos e experiência com a Agrese com foco na regulação do gás natural canalizado.

Para o diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, a visita da entidade à sede da Sergas foi considerada proveitosa. “Pudemos conhecer um pouco do funcionamento da companhia e dos seus instrumentos de gestão, de controle e, sobretudo, segurança na distribuição de gás aqui no estado de Sergipe. Certamente, esta visita contribuirá para o aprimoramento do nosso processo regulatório no que concerne ao gás natural canalizado no estado do Amazonas,” afirmou João.

Para o Diretor Técnico e Comercial da Sergas, Ivonez Lourenço dos Santos, a importância deste encontro é expressa tanto em termos de conhecimento quanto em termos de relacionamento para todas as partes envolvidas.

“A ida dos representantes da ARSEPAM, acompanhados pelos representantes da AGRESE, à Sergas é um fato muito importante devido à troca de informações, experiências e, também, a oportunidade de apresentarmos o trabalho que a Sergas faz. Demonstrando que não somos uma simples empresa de distribuição de Gás Natural mas também uma empresa de tecnologia que mantém profissionais competentes, equipamentos adequados e proporciona uma operação segura e contínua a seus clientes”, complementou Ivonez .

Segundo o diretor da Câmara Técnica de Gás Canalizado da Agrese, Douglas Costa Santos, a Agência tem adotado uma política de benchmark com outras agências reguladoras de serviços públicos do país, com o objetivo de conhecer as diferentes realidades de regulação, aprender e transmitir experiências. “A Arsepam quer expandir o mercado e entende a Sergas como uma concessionária de ponta, que tem tratado os procedimentos de atendimento ao cliente e expansão de rede com muita seriedade. Tendo estas informações, o corpo técnico solicitou a visita à Agrese e estendeu a solicitação para visitar a Sergas. Vieram e gostaram muito do que encontraram em relação ao desenvolvimento tecnológico, levando esta experiência para Manaus”, acrescentou Douglas.

O diretor-presidente da Sergas, Valmor Barbosa, considera a interação entre agências e entes reguladores de fundamental importância para a busca das melhores práticas regulatórias e, consequentemente, melhores serviços prestados à população. “A expectativa é de que mais encontros como esse possam ser realizados, alinhando os objetivos em comum e construindo pontes de fomento ao desenvolvimento,” explicou Valmor.

Representando a Sergas, participaram da reunião o diretor Técnico e Comercial, Ivonez Lourenço dos Santos, o diretor Administrativo e Financeiro Lauro Daniel Beisl Perdiz, o gerente de Operação e Manutenção Iolando Meneses Santos e o gerente de Engenharia, Gustavo Lima Cruz.

Por parte da Agrese, participaram a diretora Técnica Regina Luana Santos de França do Rosário e o procurador-chefe, Christiano Dias Lebre, além do diretor da Câmara Técnica de Gás Canalizado, Douglas Costa Santos.

Por parte da Arsepam, participaram o diretor Técnico Erick Edelmam dos Santos e o chefe do Departamento de Recursos Energéticos, José Sélvio Picanço, além do diretor-presidente João Rufino Júnior.

Texto: José Castilho Almeida de Jesus (ASCOM/Sergas)

Fotos: ASCOM/Sergas