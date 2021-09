Aracaju amplia público de imunocomprometidos para terceira dose contra covid-19

A partir de segunda-feira, dia 27, Aracaju passa a imunizar com dose de reforço ou terceira dose pessoas imunocomprometidas que receberam segunda dose há mais de 28 dias. O município ampliou o público, que passa a compreender pessoas acima de 50 anos, independente do imunizante recebido, e não somente pessoas entre 50 e 59 anos

Para este público, o imunizante estará disponível em sete pontos fixos, das 8h às 16h. São eles: Estação Cidadania (Bugio); UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); e Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao Terminal DIA).

É necessário apresentar relatório médico, cartão de vacinação, documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Também será possível ter acesso ao imunizante no Parque da Sementeira, das 8h às 17h, e não precisa código, basta apresentar relatório médico, cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Para receber o reforço, os cidadãos acima de 50 anos com alto grau de imunossupressão devem ter tomado a segunda dose há mais de 28 dias. Fazem parte do grupo de imunossuprimidos as pessoas que estão em tratamento quimioterápico, que tenham feito transplante de órgão sólido (rim, coração, fígado e pulmão), pessoas vivendo com HIV/Aids, pacientes em hemodiálise, pessoas que tenham Imunodeficiência Primária Grave, pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (Artrite Psoriática, Esclerose Múltipla, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Crohn, Retocolite ulcerativa).

Foto: Marcelle Cristinne