Confiança vence o Operário por 1 a 0 no Batistão, mas segue na vice-lanterna

Mais um jogo movimentou a 26ª rodada do Brasileirão Série B. Jogando na Arena Batistão, em Aracaju, o Confiança recebeu o Operário-PR.

O Confiança venceu o Operário-PR pelo placar de 1 a 0, na tarde deste sábado (25), na Arena Batistão, em Aracaju. A partida foi válida pela vigésima segunda rodada do Brasileirão Série B. O único gol da partida foi marcado aos 38 minutos do segundo tempo, pelo volante Madison.

Após trocas em ambas as partes, o Confiança conseguiu abrir o placar. Aos 37, Jhemerson levantou na segunda trave, e Simão saiu mal. Com isso, Madison aproveitou e testou para o fundo das redes, colocando o Dragão na frente. Sem outros lances, a partida terminou no 1 a 0.

O Dragão vem apresentando uma melhora nas últimas rodadas e vem buscando sair da zona de rebaixamento, onde passou boa parte de sua campanha.

Apesar de estar na vice-lanterna da competição, com apenas 21 pontos, o Confiança agora soma quatro jogos sem perder (dois empates e duas vitórias), melhor sequência no campeonato, e três jogos sem ter a defesa vazada. O Dragão do bairro Industrial encara o Coritiba, líder da Série B, na próxima terça-feira (28). O jogo será na capital paranaense.

Foto: Ascom/ADC