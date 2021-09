Dia D: Aracaju vacinou cerca de 1.200 adultos durante a mobilização estadual

Neste sábado, 25, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), avançou ainda mais com a campanha de imunização da população contra a covid-19. O município disponibilizou sete pontos de vacinação para imunizar adultos (com 18 anos ou mais), em adesão ao Dia D, que foi uma mobilização estadual planejada para ampliar ainda mais a cobertura deste grupo. Ao final do dia foram registradas cerca de 1.200 aplicações neste público.

Considerando os demais grupos vacinados neste dia, 3.694 pessoas procuraram os pontos de vacinação como um todo, sendo 1.078 adolescentes de 15 a 17 anos, que é atualmente o principal público do cronograma do município no momento.

Desse total, Aracaju registrou 1.467 aplicações para a segunda dose (D2), e 138 para doses de reforço em idosos acima de 60 anos que receberam a D2 até 10 de abril.

Com isso, a capital alcança 84,6% da população acima dos 12 anos imunizada com a primeira dose, totalizando 482.152 pessoas.

Próxima semana

O público-alvo, das pessoas com 14 a 17 anos, poderá se vacinar de 27 a 1º de outubro, nos seguintes pontos: Unit, Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, Estação Cidadania, shopping Riomar, Aracaju Parque Shopping, Uninassau, Igreja Universal e drive do Parque da Sementeira. Para vacinação nos Pontos Fixos, é necessário levar Documento com foto ou certidão de nascimento; comprovante de residência no nome do pai ou responsável e cartão de vacinação (se tiver).

Reforço

O município segue vacinando com a dose de reforço os idosos que receberam a segunda dose até 10 de abril, independente do imunizante. De 27 a 1º de outubro, a vacina estará disponível para esse público nos seguintes pontos: Unit, Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, Estação Cidadania, shopping Riomar, Aracaju Parque Shopping, Uninassau, Igreja Universal e drive do parque da Sementeira.

Segunda Dose AstraZeneca

Quem precisa tomar a segunda dose de AstraZeneca até 30 de setembro, deve procurar, de 27 a 1º de outubro, um dos seguintes pontos: Externato São Francisco, UBSs Augusto Franco,Cândida Alves, Francisco Fonseca, Marx de Carvalho, Roberto Paixão, Edézio Vieira de Melo e drives da Sementeira e do 28 BC. Para receber a segunda dose, basta apresentar cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Segunda Dose Pfizer

Quem precisa receber a segunda dose da Pfizer até 15 de outubro, deve procurar, de 27 a 1º de outubro, um dos seguintes pontos: Unit, UBS Santa Terezinha, Estação Cidadania, Uninassau, Igreja Universal e drives da Sementeira e do 28 BC.

Coronavac

Gestantes, puérperas e lactantes acima de 18 anos que ainda não receberam primeira dose devem buscar o auditório anexo à escola Presidente Vargas.

Já quem precisa receber segunda dose da CoronaVac deve procurar, de 27 a 1º de outubro, um dos seguintes pontos: Auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, Unit, Pio Décimo e Estação Cidadania.

Repescagem

De 27 a 1º de outubro, as pessoas acima de 18 anos que não tomaram nenhuma dose de vacina contra covid-19 devem um dos seguintes pontos: Pio Décimo e Auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas.

Foto Marcelle Cristinne