Membros da base aliada suspeitam de ação para provocar um racha entre Mitidieri e Edvaldo

Por Diógenes Brayner

Em conversa na noite deste sábado (25), durante jantar reservado na varanda de um apartamento no Jardins, três membros da base aliada, inclusive um deles provável candidato em 2022, levantou-se a hipótese de que tem alguém construindo uma barreira entre os pré-candidatos a governador deputado federal Fábio Mitidieri (PSB) e o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira (PDT), com o objetivo de provocar o afastamento dos dois.

Um deles, em análise do que vem ocorrendo no momento, fez uma pergunta que ficou sem resposta: “a quem interessa um rompimento entre os dois candidatos mais citados da base aliada”? Havia unanimidade em relação à tentativa de provocar intriga entre Fábio e Edvaldo, mas apenas dois nomes foram citados como interessados nisso, sem que houvesse consistência em relação a atuação de ambos.

Percebeu-se também que uma desarrumação na base aliada provocaria danos irreversíveis na disputa eleitoral ao Governo do Estado e implicaria em fragilidade para fazer o sucessor do governador Belivaldo Chagas. O nome do senador Rogério Carvalho (PT), que será candidato de oposição, surgiu como principal interessado nessa ruptura. Assim também como outros nomes que tentam desmontar a unidade na base aliada.

Provocou suspeita – Um dos aliados levantou uma suspeita que provocou reflexão. Primeiro disse que o fato do senador Rogério Carvalho ou alguns outros da oposição trabalharem pela desarmonia absoluta da base aliada faz parte do jogo, porque é natural que tentem minar a unidade e fragilizar os adversários. Em seguida expôs suas desconfiança: “quem tenta criar conflito entre Fábio Mitidieri, Edvaldo Nogueira, Laércio Feitosa e Ulices Andrade é membro da atuante da base aliada.

No momento abriu-se uma discussão acalorada, porque não havia provas disso, mas, com os ânimos serenados, os três se comprometeram e tentar por abaixo todo esse clima de traição, fazendo com que os “pré-candidatos se comprometessem publicamente a apoiar o indicado pela base e escolhido pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), sem qualquer tipo de arranhão ou sinais de dissidência”.

Concluíram que essa declaração pública dos pré-candidatos “não sejam promessas políticas para abrandar a situação no processo de escolha, mas um compromisso sério de todos com a unidade para fortalecimento de um grupo que quer manter a hegemonia administrativa”. Um dos presentes à reunião disse que acreditava na forma de condução de todo o processo da formação da chapa que tem o governador Belivaldo Chagas (PSDB), nas suas experiência política, e na capacidade de manter unido um bloco que vem se fortalecendo através do seu trabalho e liderança.

Ainda em conversa na mesa, puxada a um tinto chileno, os três membros a base aliada lembraram a pré-campanha que já vem sendo feita, com o grupo que apoia o prefeito de Edvaldo Nogueira expondo pesquisas realizadas em todos os municípios, que lhe dão ampla vantagem sobre os demais candidatos e tem mexido com membros do grupo.

Sobre campanha – Também trataram sobre uma postagem do deputado federal Fábio Mitidieri (PSB) que consideram uma posição política e uma resposta: “dizer que ama Sergipe é fácil. Difícil é trabalhar por Sergipe. Afinal, não se ama o que não se conhece. Me orgulho todos os dias de conhecer e trabalhar pelo meu Estado”, disse o deputado.



Quem também está usando o Twitter para movimentar sua pré-candidatura, é o senador Rogério Carvalho. Neste sábado ele disse: “a preocupação com a saúde das pessoas sempre foi prioridade do nosso mandato e da minha vida pública. Por isso, destinamos recurso para nossa cidade de Itabaiana. Seguiremos trabalhando para melhorar a vida do povo sergipano”.

Rogério também publicou: “a gente precisa ter um projeto de segurança que de fato passe essa sensação de que a sociedade, de que ricos e pobres, estará protegida pelo Estado. Esse Estado precisa se desenvolver de novo, esse Estado precisa crescer de novo”.