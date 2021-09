Passeio ciclístico “Pedalando pela Vida” movimenta a Orla de Atalaia. O evento faz parte da programação do Setembro Verde

Evento faz parte da programação do Setembro Verde que mobiliza a sociedade para a importância da doação de órgãos

A Secretaria de Estado da Saúde, através da Central de Transplantes de Sergipe, promoveu um passeio ciclístico na Orla de Atalaia neste sábado, 25. O evento faz parte da programação do Setembro Verde que mobiliza a sociedade para a importância da doação de órgãos.

Logo cedo, a concentração nos lagos da Orla já movimentava ciclistas de todas as idades para o passeio. Muita animação e disposição para conscientizar sobre a importância da doação de órgãos como um ato de amor que salva vidas.

“O aposentado Milton Teles de Souza teve a vida salva através do transplante de fígado e marcou presença no ato. “Eu fiquei oito anos aguardando na fila do transplante. Hoje, tenho duas datas de aniversário: 27 de novembro, dia em que nasci, e renasci no dia 17 de novembro de 2020, data da cirurgia”, disse emocionado.

A estudante universitária, Janiny Braz, está engajada na campanha do Setembro Amarelo e foi dar sua contribuição ao movimento de conscientização. “Vir aqui pedalar é um símbolo de vida. Precisamos valorizar a vida, e sou doadora de órgãos”, destacou.

O diretor da Central de Transplante de Sergipe, Benito Fernandez, destacou a necessidade de mobilização em torno da doação de órgãos no estado. “A gente quer mobilizar toda sociedade para termos ciência da importância da doação de órgãos e precisamos falar disso todos os dias. Que o Setembro Verde reverbere para todos os meses do ano porque muita gente precisa de transplante”, disse.

Benito destacou, também, a primeira doação de órgãos dupla em um único dia. Um feito inédito em Sergipe que aconteceu no último dia 21, no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Duas famílias autorizaram a doação de órgãos de um homem de 39 anos e uma mulher de 47 anos. Ambos foram vítimas de traumatismo craniano encefálico.

Os dois fígados foram para os estados de Pernambuco e Ceará. Três rins foram encaminhados para Pernambuco e um para o Rio Grande do Norte. As córneas foram transplantadas aqui em Sergipe. “Isso mostra que nós estamos preparados, nós temos condições de realizar as captações quando as doações acontecem”, enfatizou Benito Fernandez.

O presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Nitinho Vitale, prestigiou o passeio ciclístico e destacou a necessidade dessa mobilização. “O aracajuano precisa ter consciência que nossa vida é passageira e temos que pensar no próximo para que possamos dar uma vida nova para pessoas que precisam de um órgão. Precisamos deixar claro esse desejo em vida”, assegurou Nitinho.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, também participou do Passeio Ciclístico acompanhado da primeira dama Danuza Silva. “É preciso que cada um de nós se conscientize da necessidade da doação de órgãos. Estamos falando em salvar vidas, melhorar a qualidade de vida de muita gente. Por isso é fundamental que a gente incentive”, disse.

O gerente do Programa IST/Aids da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Almir Santana, também participou do passeio. Além de distribuir camisinhas para os ciclistas, falou sobre a doação de órgãos. “Precisamos alertar a população para a doação e acabar com os preconceitos. Salvamos vidas. Converse com a família que quer ser doador”, enfatizou Almir.

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, deu as boas vindas aos participantes e destacou a necessidade de sensibilização social para a doação de órgãos. “Precisamos avisar as nossas famílias do desejo da doação. É uma forma de deixar a vida ter continuidade dando oportunidade de viver a outra pessoa”, destacou Mércia.

As ações do Setembro Verde ainda continuam. Dia 28, na UNIT, acontece um curso para Determinação de Morte Encefálica e no dia 30, a programação será encerrada com uma roda de conversa sobre transplante hepático no Hospital Universitário.