Podemos reúne-se nesta segunda-feira e pode considerar candidatura de Daniele ao Senado como importante

A presidente estadual do Podemos, delegada Daniele Garcia, confirmou neste domingo (26) que o partido vai se reunir nesta segunda-feira (27), com a executiva estadual, em Aracaju. E terá uma outra no dia 07 de outubro, em Brasília, com a executiva nacional.

Segundo Daniele Garcia, “isso será só o início de um quebra-cabeça que não será montado nos próximos dias”! No encontro desta segunda-feira, todos serão ouvidos sobre várias questões internas do partido e posições político-eleitoral”.

– É possível que o partido saia com o entendimento de que a minha candidatura ao Senado é importante, mas a decisão final não será tomada agora. Estamos no processo de escuta interna para adotarmos uma posição que tenha o apoio da maioria.

Daniele explicou que por enquanto “não estamos discutindo coligações. Nosso foco é definir o time e os cargos a serem disputados”. A delegada “não acho que a falta de coligação cause dificuldade a Podemos”. E concluiu: “todos estaremos no mesmo barco agora, sem coligações, e acredito que isso na verdade facilite a nossa vida”!