Sergipe registra 31 casos novos de Covid-19 e nenhum óbito, neste sábado

Foram confirmados 31 novos casos em Sergipe, neste sábado, 25, totalizando 277.995 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Não houve registro de óbitos nas últimas 24h. O quantitativo de pessoas que perderam a vida durante a pandemia se mantém 6.008.

As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe, mostram que na rede pública 28 pessoas estão internadas em consequência da Covid-19, com taxa de ocupação de 13,8%. Na rede privada são 13 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, e a taxa de ocupação de UTIs é de 26,7%.

Vacinação

O ritmo da vacinação segue avançando em todo estado. O percentual de população vacinada com a primeira dose é de 68,90%. Já o percentual da população imunizada com a segunda dose ou dose única é de 36,89%.