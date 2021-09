Adolescente de 14 anos morre após se afogar em açude no município de Salgado

Um adolescente identificado como Denis Marcos Alves dos Santos, de 14 anos, morreu afogado por volta de meio-dia do domingo (26) no município de Salgado.

As informações passadas por policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (6ºBPM), são de que os bombeiros levaram cerca de 3 horas para encontrar o corpo do menino.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate, mas o jovem só foi encontrado por volta das 18h, já sem vida.

Ainda segundo informações, Denis escorregou e acabou caindo na região profunda da barragem e embora os outros adolescentes tentaram ajudar, mas não conseguiram resgatá-lo.