Alvo preferido dos governistas

Sem um nome de peso na oposição para ser atacado, os governistas escolheram dentro do próprio grupo alguém para servir de saco de pancadas, alvo onde treinam a pontaria. Dia sim outro também, os aliados dos pré-candidatos da situação fustigam o senador Rogério Carvalho, virtual postulante à cadeira ocupada hoje pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Os críticos mais à direita propagam a aproximação do petista com o ex-presidente Lula da Silva (PT), a quem atribuem uma série de adjetivos pejorativos. Outros vasculham as despesas feitas pelo senador, o chamam de pedante e desagregador. Mas se por um lado é ruim ser alvejado pelos próprios aliados, por outro as críticas ajudam a manter o nome de Rogério Carvalho ativo nas redes sociais, nos comentários dos bares e barracas de feiras, na mídia tradicional. Inteligente, o pré-candidato petista está sabendo usar os limões que lhe atiram para fazer boas limonadas. Tem seguido ao pé da letra o adágio popular: Falem mal, mas falem de mim. Misericórdia!

Boca de siri

Desde que o delegado Marcelo Hercos foi transferido para a UTI do Hospital São Lucas, a Secretaria da Segurança Pública deixou de divulgar boletins médicos diários sobre a saúde do policial, ferido gravemente a tiros na semana passada. Segundo a SSP, cabe à unidade hospitalar informar sobre a recuperação do delegado. Por sua vez, o Hospital São Lucas informou que não está divulgando boletins diários em atendimento a pedido da família do paciente. Então, tá!

Racha político

Ao comentar sobre uma eventual confirmação da cassação do governador Belivaldo Chagas (PSD) pelo TSE, o competente jornalista Gilvan Manoel escreveu que tal hipótese poderia provocar um racha na base do governo, caso não fosse encontrado um nome de consenso na bancada estadual, de onde sairia o substituto de Chagas. “Um eventual governador-tampão poderia muito bem pleitear a candidatura à reeleição, praticamente inviabilizando os nomes que já estão postos”, avaliou Gilvan. Home vôte!

Cultura e rádio de luto

A Assembleia Legislativa divulgou nota lamentando a morte do radialista Idalvo Dias de Oliveira, popularmente conhecido por “Meloso”, 80 anos de idade. Antes de atuar no rádio sergipano, ele foi palhaço de circo. O comunicador também criou “As Garotas do Rebolado”, grupo artístico que distribuiu alegria por todo o interior de Sergipe e de outros estados nordestinos. O corpo de “Meloso” foi sepultado ontem, no povoado Terra Dura, em Itabaiana. Descanse em paz!

Dia de posse

Será hoje a posse da nova deputada estadual Gracinha Garzes (PSD). Ele substitui Diná Almeida (Pode), cassada por abuso do poder econômico nas eleições de 2018. Mesmo tomando posse, Gracinha corre o risco de perder o mandato por ter trocado de partido foram do prazo legal. A direção do Podemos, antiga legenda da pessedista, já informou que vai brigar na Justiça para substituir a nova deputada pelo 2º suplente Carlão Vigilante. Essa pendenga jurídica promete!

Fogo amigo

Mesmo distante da campanha eleitoral, o fogo amigo tem ficado mais intenso lá pras bandas da situação. Para desgastar o pré-candidato a governador Fábio Mitidieri (PSD), seus aliados lançaram uma chapa encabeçada pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), tendo como vice a deputada estadual Maísa Mitidieri (PSD). Sem perda de tempo, os mitidieristas sugeriram que a candidata a vice na chapa de Fábio fosse a empresária Danusa Silva, que vem a ser esposa de Edvaldo. Nem precisa dizer que as duas propostas foram rejeitadas de pronto. Marminino!

Papo de boteco

Entre um gole e outro de Pedra 90, dois bebinhos discutiam numa birosca de Aracaju sobre as eleições de 2022. Em dado momento, um indagou: “Você né sabido, então diga quem vai ganhar essa zorra!”. O outro levantou cambaleando e sapecou na lata: “Só nun semos nós”. Danôsse!

Invocada com o colega

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a amiga Thaís Bezerra: “Não chamem para o mesmo piquenique os deputados estaduais Gilmar Carvalho (PSC) e Goretti Reis (PSD). A parlamentar ficou injuriada com o colega após este ter alardeado que o ex-deputado federal Jerônimo Reis (MDB) recebe mais de R$ 18 mil de aposentadoria das Câmara, mesmo tendo sido cassado por corrupção. Segundo Goretti, o irmão recebe o benefício legalmente, pois a sua cassação ocorreu por um erro jurídico, reparado depois. E para não deixar barato, a deputada acusou Gilmar de ser ‘gazeteiro’ e de também ter uma gorda aposentadoria paga pela Assembleia”. Crendeuspai!

Namoro no trabalho

E aí, você já namorou uma colega de trabalho? Pois fez bem. Pesquisa realizada pelo site de vagas Trabalhando.com mostrou que 54% dos entrevistados afirmaram que os relacionamentos amorosos no trabalho não atrapalham a performance. Desses, 32% disseram que já namoraram colegas. Mas, para 46% dos pesquisados, namorar um colega desvia o foco dos deveres profissionais. Será mesmo? Vixe!

Abra o olho

E o presidente da Câmara de Canindé, vereador Juarez de Vavá (PSD), advertiu o prefeito Weldo Mariano (PT) sobre os falsos amigos: “Cuidado, pois tem muita gente fingindo que tá do seu lado, mas quer mesmo é lhe derrubar”. O pessedista lembra que fez a mesma advertência ao ex-prefeito de Canindé, Ednaldo da Farmácia (PP), que terminou sofrendo intervenção estadual meses antes de terminar o mandato. Quem avisa, amigo é!

Salve, Ibejis

Hoje é dia de comer caruru, bobó de camarão e distribuir doces com as crianças, tudo para comemorar São Cosme e São Damião. A Igreja Católica e as religiões de matriz africana festejam os dois santos cada qual à sua maneira. No Candomblé e na Umbanda os gêmeos Cosme e Damião são conhecidos como os orixás Ibejis, filhos de Xangô e Iansã. Oni Beijada!

