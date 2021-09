Aracaju renova convênio com Caixa Econômica para pagamento da folha dos servidores

O prefeito Edvaldo Nogueira e o superintende da Caixa Econômica Federal em Sergipe, Ismael Boaventura, assinaram, na manhã desta segunda-feira, 27, a renovação do convênio para prestação de serviços financeiros, entre eles, o gerenciamento da folha de pagamento dos mais de 15 mil servidores municipais, abrangendo ativos, inativos e pensionistas. Com o contrato, a instituição financeira dará, em contrapartida, o valor de R$20 milhões que serão revertidos em obras e serviços em benefício da população aracajuana.

“Hoje é um momento muito importante porque estamos fortalecendo a parceria entre Prefeitura e Caixa Econômica com a renovação deste convênio. Esse contrato foi encerrado há um ano, mas mantivemos na instituição em virtude da relação extraordinária que estabelecemos. Em 2017, quando precisamos pagar os salários atrasados, a Caixa foi uma parceira muito importante, mudou um procedimento interno do banco tendo aqui um plano piloto para que os servidores fossem pagos. Além disso, quando precisamos retomar as obras que estavam paralisadas, a Caixa nos liberou um empréstimo de R$ 50 milhões, que foi fundamental. Portanto, agradeço profundamente pela parceria que sempre tivemos e que se fortalece, cada vez mais”, destacou o prefeito.

O gestor municipal ressaltou também que a parceria junto à Caixa é benéfica para os servidores, mas, também, para a cidade como um todo, já que envolve uma contrapartida significativa para que a Prefeitura dê continuidade às obras e serviços que trarão mais desenvolvimento e melhorias para a capital, sobretudo em um momento desafiador, como o atual.

“É uma parceria de mão dupla. Para que a Prefeitura mantivesse o convênio, a Caixa vai repassar R$20 milhões para a gestão, que é a precificação da folha de pagamento para uma instituição financeira a qual, como disse, é uma grande parceira que, também, financia e repassa os recursos do Governo Federal para realizar as obras que estamos fazendo por toda Aracaju. Por isso, estamos felizes, afinal, é uma parceria do ganha-ganha. E a novidade é que esse recurso entrará de uma vez, não será parcelado, e isso vai ajudar neste momento de crise. Sabemos que ainda há muito o que se fazer e trabalhamos diuturnamente por isso”, salientou Edvaldo.

Edvaldo enfatizou, ainda, que entre as obras e investimentos, frutos da parceria da Prefeitura com a Caixa Econômica, se destaca a Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública, na qual a instituição financeira teve papel fundamental para a construção do projeto e realização dos estudos técnicos. “Sou muito grato aos parceiros que nos estendem a mão e a Caixa é um grande exemplo. Por isso, reforço meu agradecimento com a certeza de que faremos muito mais pela cidade, pelos aracajuanos e pelos servidores que estão na ponta, prestando os serviços à população. A cidade não para e são os servidores que fazem isso acontecer. Temos feito um esforço gigantesco, desde que entramos na Prefeitura, para fazer mais e melhor pelos aracajuanos, especialmente os que mais precisam, e a Caixa nunca deixou de ser nossa parceira”, reiterou Edvaldo.

Acompanharam o ato a vice-prefeita Katarina Feitoza, a gerente geral de Rede da Caixa Econômica Federal, Aline Ribeiro de Souza, a superintendente de Governo da Caixa Econômica Federal, Vagna Cardoso, a diretora do Instituto Previdência de Aracaju (Aju Previdência), Maria Avilete Ramalho, o vereador Vinicius Porto, além de secretários municipais.