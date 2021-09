Ato Fora Bolsonaro vai ocupar ruas da Coroa do Meio no sábado

Se você não suporta mais o desemprego, a fome, a crise sanitária e econômica que assola o País, participe do protesto, no dia 2 de outubro, na luta por mudança

Impeachment já! No dia 2 de outubro, próximo sábado, vai ter mais protesto em todo o País e atos internacionais pela saída imediata de Jair Bolsonaro da presidência do Brasil. A cada dia de Bolsonaro no poder se aprofunda a crise sanitária, econômica e política no País. Assim, as centrais sindicais e os movimentos sociais voltam às ruas para lutar contra o governo do retrocesso, sinônimo de desemprego, privatizações, fome e carestia.

Em Aracaju, o ato pelo Fora Bolsonaro vai sair do bairro Coroa do Meio, a concentração está marcada para as 14h30, ao lado do Bar da Draga. O protesto sairá em marcha pelas ruas do bairro, passando pelo terminal de ônibus da Atalaia, até o estacionamento da Passarela dos Caranguejos (antiga Cinelândia).

Até o dia do Fora Bolsonaro 2 de Outubro, os sindicatos e movimentos sociais de Sergipe se revezam em panfletagem nas ruas de Aracaju para convidar a população.

“O povo trabalhador tem direito a viver com dignidade, tem direito à moradia, emprego, comida e serviços públicos. O Governo assassino e para os ricos de Bolsonaro só produz desemprego e aumenta o preço dos alimentos. Querem destruir os serviços básicos da população e prejudicar ainda mais os trabalhadores, servidores e servidoras públicas. Chega de sofrimento. Só a luta coletiva muda essa realidade difícil. Diga não às privatizações e defenda a saúde, a educação e a assistência social do seu bairro. Vidas em primeiro lugar! Direitos para o povo trabalhador! Moradia já! Emprego já! Comida urgente! Fora Bolsonaro Genocida!”, afirmam os militantes em panfleto distribuído pelas organizações sindicais e dos movimentos sociais.

No dia do protesto, também serão recebidas doações de alimentos, brinquedos e roupas em bom estado. Tudo que for arrecadado será doado à população do Bairro, a partir dos próprios coletivos religiosos e luta por moradia que atuam na região da Coroa do Meio e Santa Maria. Em defesa da vida, da democracia e das liberdades, participe deste dia de luta.

Por Iracema Corso