Bancada sergipana da FCDL participa do Fórum Nacional do Comércio

Nos dias 28 e 29 de setembro Brasília vai abrigar o maior encontro do varejo do Brasil. Trata-se do V Fórum Nacional do Comércio, organizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e que vai reunir formadores de opinião, empresários, dirigentes, políticos e especialistas do mercado para debater os desafios e expectativas para o setor no pós-pandemia.

De Sergipe estão inscritos e vão participar dos temas e debates em Brasília o presidente da FCDL/Sergipe, Edivaldo Cunha, o vice-presidente, Everaldo Torres, o diretor Administrativo/Financeiro, Gilson Figueiredo, e o 2o vice-presidente, José Charles.

O evento, que é realizado a cada dois anos pela CNDL, dará espaço para autoridades políticas e especialista do mercado traçarem o cenário que se abre no país com o avanço da vacinação, as pautas em tramitação no Congresso e que ainda serão apresentadas pelo poder Executivo.

Com o tema ‘Transformações: política e comércio no pós-pandemia”, o evento acontecerá em um formato híbrido: online, com transmissão ao vivo nas redes sociais da CNDL; e presencial, para um público restrito, no Ballroom do Hotel Royal Tulip Alvorada, em Brasília (DF), onde serão adotados todos os protocolos de saúde e segurança.

Para o presidente da CNDL, José César da Costa, o encontro será a oportunidade do setor buscar os caminhos corretos para o novo momento do país.

“Acreditamos que estamos em um novo momento. Queremos buscar soluções que agilizem o processo de digitalização do comércio e serviços, alternativas de maior acesso ao crédito para o desenvolvimento do setor e políticas públicas que garantam a adaptação dos pequenos e médios empresários para essa nova realidade”, explica José César.

Entre as autoridades e palestrantes convidados, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, a ministra da Secretaria do Governo, Flávia Arruda, o presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, os deputados Efraim Filho (DEM-PB), presidente da Frente Parlamentar do Comércio, Serviços e Empreendedorismo (FCS), e Darci de Mattos (PSD-SC), que foi relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/20 na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, a deputada Bia Kicis (PLS-DF), que é presidente da CCJ, o senador Roberto Rocha, relator da Reforma Tributária no Senado, a PEC 110/19, entre outros representantes do governo federal.

O evento contará ainda com a VP de Marketing Global e Inovação da Alpargatas, Fernanda Romano; a CEO do Radar Governamental, Juliana Celuppi; a presidente da Abrig, Carolina Venuto; a presidente do IRELGOV, Suelma Rosa; o especialista em Varejo Marcos Gouvêa, o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro.

Por Elton Coelho