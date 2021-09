Centro Universitário promove palestra on-line com Thiago Rebelo

Evento realizado pela UNINASSAU marcará o lançamento nacional do projeto Ser Sponsor

Com o objetivo de promover o lançamento nacional do projeto Ser Sponsor, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau realiza um bate-papo sobre o mundo do varejo em tempos de redirecionamento do contexto empresarial. O evento virtual, que acontece na próxima terça-feira (28), a partir das 19h, contará com a presença do Sponsor do curso de Administração, Thiago Rebelo, vice-presidente de Varejo do Grupo SBF (dono das marcas Centauro, Nike & NWB) e membro do Conselho de Administração da Ativa Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo. A atividade será transmitida ao vivo por meio do canal oficial da UNINASSAU no Youtube (youtube.com/Uninassau).

Projeto integrante da iniciativa Ubíqua, o Ser Sponsor aproxima os estudantes das Instituições mantidas pelo Grupo e os profissionais inspiradores do mercado em diversas áreas, o que garante o enriquecimento do aprendizado, ampliação de network e contato com experiências inéditas. Neste encontro especial, Thiago Rebelo, Sponsor da disciplina Organização, Sistemas e Métodos, dos cursos de Administração de todas as IES do Ser Educacional, falará sobre suas vivências profissionais e acadêmicas, à exemplo da sua atuação em redes como o Walmart Brasil e a especialização feita fora do país.

“Será um momento de grande aprendizado para todos os nossos estudantes e também para aqueles que quiserem acompanhar o evento. Teremos uma tarde cheia de insigths sobre Administração e mercado com um dos nomes mais renomados da área” explica a diretora acadêmica do grupo Ser Educacional, Simone Bérgamo.

Para acompanhar a palestra, basta acessar o canal da UNINASSAU no Youtube no dia e horário do evento. A participação é gratuita.

Sobre o palestrante:

Thiago Rebelo é Vice-Presidente de Varejo do Grupo SBF (Centauro, Nike & NWB) e membro do Conselho de Administração da Ativa Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo. Graduado em administração de empresas pela Faculdade Integrada do Recife, possui um MBA da Fundação Getúlio Vargas e especialização pela University of California Irvine. Foi Gerente de Compras e Gerente de Operações do Walmart Brasil, de 2003 a 2009 e Diretor de Varejo e Franquias da Casa do Pão de Queijo S/A, de 2010 a 2014.

Sobre o Sponsor:

Ser Sponsor – Proporciona aos cursos de graduação uma aproximação com o mercado. Imagina ter uma empresa ou um grande profissional do mercado participando ativamente do seu curso? O Ser Sponsor vai trazer insights, desafios e vivências para enriquecer ainda mais o aprendizado. O Ser Sponsor é network e acompanhamento direto de um profissional inspirador e influente dentro do curso e da disciplina específica. Desse modo, o profissional participa ativamente da experiência do aluno durante o curso, seja na promoção de atividades com o mercado, do processo de formação até o dia da formatura, ele estará presente.

