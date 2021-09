Escolas estaduais intensificam preparação para o Enem 2021

Com programação diversificada, as escolas estaduais de Sergipe têm intensificado a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021), a fim de motivar os alunos das terceiras séries do ensino médio. Aulões, simulados e testes vocacionais são algumas das estratégias utilizadas pelas equipes diretivas e pedagógicas. As provas do exame estão marcadas para os dias 21 e 28 de novembro.

No Colégio Estadual Irmã Maria Clemência, em Capela, as atividades acontecem aos sábados. A diretora da unidade de ensino, professora Keytte Mayara dos Reis Santos Souza, conta que a ação tem envolvido cerca de 60 alunos do ensino médio, tanto dos terceiros anos quanto dos segundos anos, que irão participar do exame como treineiros. “Buscamos fazer uma programação diversificada, de forma lúdica, com música, acolhimento, que aproxime mais os alunos”.

“Já promovemos aulões sobre Ciências Humanas e Ciências da Natureza, que aconteceu no último sábado, 25. Além do acolhimento, realizamos também teste vocacional, simulados, sorteios de brindes, também como forma de motivar os alunos a participarem das atividades preparatórias, que são finalizadas com um almoço”, disse Keitte Reis, destacando que ao intercalar grupos de estudos, os alunos têm a oportunidade de acompanhar os conteúdos com professores que não fazem parte da sua rotina de aulas semanais. “Esse é um diferencial que tem ajudado bastante nossos alunos”.

Outra escola que reforça as ações em torno do Enem 2021 é o Centro de Excelência 28 de Janeiro, em Monte Alegre. Na sexta-feira, 24, a unidade de ensino médio em tempo integral foi palco do lançamento da Turnê “O Enem, o Sonho e Você”, projeto idealizado pelo professor Fabiano Oliveira, cuja premissa consiste em um percurso no universo da Literatura brasileira, Redação e Língua Portuguesa, por meio de paródias, possibilitando que os estudantes possam assimilar ainda mais os conceitos e características de temas essenciais para o exame.

A diretora do 28 de Janeiro, professora Thaise Muller, entusiasta do projeto, declarou que a turnê “é mais um instrumento que colabora com a concretização do sonho dos discentes”. Já o professor Carlos Alexandre, que leciona Língua Portuguesa no colégio, ressaltou que iniciativas como essas devem ser “evidenciadas e abraçadas pelas escolas, mostrando assim como as escolas públicas, por meio dos professores e estudantes, são compostas de ações significativas e transformadoras para todos que passam por seu espaço”.

No Centro de Excelência Professor Gonçalo Rollemberg Leite, em Aracaju, os alunos participam do projeto “De olho no Enem”. A cada bimestre, a escola receberá convidados que irão trabalhar temas sociais previamente selecionados, a fim de preparar os alunos para a prova do Enem, levando em consideração possíveis temas de redação. O primeiro encontro ocorreu na sexta-feira, 24, com a palestra “População em situação de rua no Brasil”, mediada pelo jornalista Anderson Barbosa, da TV Sergipe, e participação da professora Taysa Damaceno, coordenadora da área de Letras do RP-DLEV da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A ação é coordenada pelos professores Guaraci Marques, de Língua Portuguesa, e André Moreira, de Filosofia, ambos preceptores do Programa Residência Pedagógica da UFS. “Essa proposta é uma iniciativa relevante para o processo de ensino e aprendizagem, porque estabelece um diálogo entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Filosofia, com o intuito de trabalhar a produção de texto com uso de repertório sociocultural. Os residentes de Letras e Filosofia que atuam no Gonçalo poderão interagir com os estudantes do ensino médio, fortalecendo assim a formação acadêmica e a experiência com práticas de ensino remoto”, finalizou a professora Guaraci Marques.

