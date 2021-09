FAMES promove 1º Encontro das Mulheres Municipalistas Sergipanas

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) realizará em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), o 1º Encontro das Mulheres Municipalistas Sergipanas, que acontecerá no dia 1º de outubro, às 8h, no Delmar Hotel, Aracaju. O evento tem o objetivo de promover o debate de políticas públicas que promovam o fortalecimento da atuação da mulher em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública com igualdade de oportunidades. A programação inclui painéis de debates e a criação do Movimento Mulheres Municipalistas Sergipanas.

Para representar o Movimento Mulheres Municipalistas Sergipanas e promover o evento, a FAMES designou a conselheira fiscal da CNM, Silvany Mamlak, prefeita de Capela. Silvany Mamlak está inserida na estatística de 17,3% das mulheres eleitas prefeitas nas eleições 2020 do estado de Sergipe. Os homens ainda são a maioria com a ocupação de 82,6% à frente da gestão municipal.

Os números indicam a necessidade do debate sobre o fortalecimento da atuação da mulher na administração pública e de políticas públicas de inclusão. O evento será dividido em quatro painéis com temáticas que discutem o protagonismo feminino, até os desafios e ações para o cuidado com a mulher, além da solenidade de assinatura da ata de fundação do Movimento Mulheres Municipalistas Sergipanas.

Várias personalidades da administração pública, da segurança e da saúde, participarão do encontro, a exemplo das senadoras, Maria do Carmo e Kátia Abreu, da vereadora Linda Brasil, a ex-ministra dos Direitos Humanos do Brasil, Luislinda Valois e da secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

A programação inicia às 8h – credenciamento – e segue até às 17h30, com intervalos para coffee break e almoço, oferecidos no espaço do hotel para as participantes. O evento é gratuito e para se inscrever basta acessar o site da Federação: www.fames.org.br.

Por Innuve Comunicação